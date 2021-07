Novi očitki o kratenju volilne pravice

Nedostopen seznam lokacij

Vrste so posledica pomanjkanja ljudi, ki preverjejo sezname volivcev. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Volivci imajo težave tudi zato, ker stran državne volilne komisije ni delovala. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Težave tudi z glasovanjem iz tujine

Pobudniki referenduma zahtevajo odpravo težav v prihodnjih dveh dneh. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Potem ko je včeraj postalo jasno, da je napaka ministrstva za delo, družine in socialne zadeve ključno prispevala k temu, da številni prebivalci in prebivalke domov za starejše ne bodo mogli po pošti oddati referndumskega glasu, danes iz več krajev po državi prihajajo informacije o nedopustnih zapletih s predčasnim glasovanjem, ki se je začelo danes,« opozarjajo pobudniki refereduma o noveli zakona o vodah. Volišča za predčasno glasovanje na referendumu bodo odprta v torek 6., sredo, 7. in četrtek, 8. julija med 7. in 19. uro.V Ljubljani in več drugih mestih nastajajo na voliščih, kjer je od danes mogoče predčasno glasovati, ogromne vrste. »Ljudje so zaradi očitno premajhnega števila glasovalnih mest prisiljeni čakati v vrstah predolgo, ponekod morajo stati v vrstah na soncu, česar mnogi kljub volji ne zmorejo in tudi oddidejo. To je nedopustno! Državno volilno komisijo smo tudi uradno pozvali, da zagotovi dovolj kadrov in prostorov, da se predčasno glasovanje vsaj v naslednjih dveh dneh, jutri in pojutrišnjim med 7. in 19. uro, odvija tekoče in se vsem omogoči oddajo glasu pod normalnimi pogoji. To je minimalni standard«, pravi pravnikNa spletni strani Državne volilne komisije danes ni bil dostopen seznam volišč za predčasno glasovenje oziroma zemljevid volišč za predčasno oddajo glasu. S posebnimi težavami se srečujejo v Mariboru, kjer še vedno ni jasno, kje ljudje lahko glasujejo., z Inštituta 8. marec, pravi: »To je nedopustno, saj gre za osnovne informacije, ki jih volivci potrebujejo za glasovanje.« Nedelujoča stran je bila pojasnjena z obvestilom, da se izvaja »posodabljanje podatkov«. Ker je danes prvi dan predčasnega glasovanja, se nobeni podatki ne bi smeli več posodabljati, informacije na strani bi morale biti stalno dostopne in jasne. Ti operativni zapleti nesporno ovirajo izvedbo refrenduma in lahko vplivajo na izzid, kar je nedopustno.»Pojavljajo se tudi težave z dostopom do vloge na e-Upravi za glasovanje izven kraja stalnega bivališča v drugih krajih (na tako imenovanih voliščih OMNIA). Ker morajo volivci vlogo za glasovanje izven kraja stalnega prebivališča poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja, torej jutri, je tudi kratkotrajna nedostopnost vloge skrajno problematična!« dodaja, z Inštituta 8. marec.Poleg tega po informacijah, ki jih imajo pobudniki referenduma s terena, obstaja tudi velika težava z glasovanjem iz tujine. Nekateri glasovnice sploh še niso prejeli, na pošto pa jo morajo dati najpozneje v nedeljo. Ker so pošte konec tedna večinoma zaprte, to pomeni, da bodo morda zamudili predpisan rok in ostali brez glasu. »Poleg tega nam ljudje javljajo, da je Državna volilna komisija slovenskim izseljencem poslala glasovnico s podatki iz starega registra, te pa so zaradi napačnih podatkov neveljavne. Vsak izgubljen glas zaradi napake tistih, ki morajo zagotavljati pogoje za demokratično in pošteno izvajanje volitev, je popolnoma nedopusten. Nekateri poročajo celo, da so po pošti dobili prazno kuvertno, brez glasovnice,« opozarja, direktorica Inštituta 8. marec.Vse odgovorne zato pozivajo, da zaradi resnosti vsebine, o kateri odločamo na tokratnem referendumu, takoj uredijo vse operativne napake in odstranijo ovire, ki volivcem in volivkam otežujejo oddajo glasu.