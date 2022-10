Novi predsednik? Z več pooblastili, a tudi bolj kritičen

V nadaljevanju preberite:

Še tri tedne časa ima osem kandidatov, da prepričajo volivke in volivce, da so vredni njihovega zaupanja in eden od njih v predsedniški palači nasledi Boruta Pahorja. V svojih javnih nastopih večina kandidatov zagovarja spremembe glede pooblastil predsednika republike. Tudi anketa Mediane za Delo je pokazala, da več kot polovica vprašanih meni, da bi moral imeti predsednik republike več pooblastil, naječ od njih se strinja s trditvijo, da bi se predsednik moral aktivneje opredeljevati do ključnih vprašanj v družbi. Tri predsednike - Milana Kučana, Danila Türka in Boruta Pahorja - smo vprašali, ali so se v svojih pristojnostih čutili kot predsedniki omejene. Kaj so odgovorili?