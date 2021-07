Novi urad za okrevanje in odpornost bo vodil Janez Mravljak

Urad RS za okrevanje in odpornost bo od 2. avgusta kot vršilec dolžnosti direktorja vodil Janez Mravljak. Na položaj ga je na sredini dopisni seji imenovala vlada.



Urad za okrevanje in odpornost je vlada v okviru finančnega ministrstva ustanovila 3. junija. Minister za finance Andrej Šircelj je vladi predlagal, da za vršilca dolžnosti direktorja urada od 2. avgusta do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku do najdlje 1. februarja 2022 imenuje Janeza Mravljaka, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.



Urad za okrevanje in odpornost bo opravljal naloge na področju vzpostavitve sistema izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, usklajeval in usmerjal izvajanje tega načrta, spremljal, preverjal in potrjeval mejnike in cilje ter izvajal nadzorne ukrepe. Urad bo tudi usklajeval načrt z evropsko komisijo in ji predložil podatke, poleg tega bo upravljal sredstva izvajanja načrta, je vlada pojasnila ob ustanovitvi urada.



Vlada je direktorja novega urada imenovala kmalu za tem, ko je svet EU tudi formalno potrdil slovenski nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Celoten slovenski načrt je vreden 2,5 milijarde evrov. V skladu z načrtom naj bi Slovenija iz evropskega mehanizma za okrevanje prejela 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil.



Na sredini dopisni seji je vlada opravila še nekaj imenovanj. Med drugim je za člana nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke nov petletni mandat podelila Marku Tišmi. Sedanji mandat mu poteče 28. julija.

