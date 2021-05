Devet regij je rumenih, ena oranžna, Koroška je zelena

Po podatkih sledilnika Covid-19 so v nedeljo opravili 1504 PCR testov, od tega je bilo 113 pozitivnih. Hitrih testov so opravili 7399. Hospitaliziranih je 408 ljudi, od tega na intenzivni negi 120.Dodatne podrobnosti o aktualnem stanju bosta na današnji novinarski konferenci predstavila dr. Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, in prof. dr. Borut Štrukelj iz Fakultete za farmacijo v Ljubljani.