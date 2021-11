Komisija potrdila povezavo med smrtjo mlajše ženske in cepljenjem

Ob enajsti uri je potekala novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri je bila rdeča nit tragični dogodek po cepljenju s cepivom Janssen, ki se je zgodil septembra. Po smrti mlajše ženske po cepljenju, se je na pobudo zdravstvenega ministrstva sestala komisija in izvedla izredni nadzor nad dogodkom, javnost pa so danes seznanili s poročilom.

Koordinator komisije Zoran Simonovič ugotavlja, da se je po cepljenju razvil sindrom tromboze s trombocitopenijo. Gre za nastanek strdkov v telesu ali možganih, v kombinaciji s stanjem, ko je v določenih delih telesa premalo trombocitov. »Kljub ustreznemu zdravljenju na nevrološki kliniki, je prišlo do smrtnega izzida. V imenu vseh članov komisije izrekam sožalje vsem svojcem in prijateljem. Obžalujem ta dogodek,« je zaključil Simonovič.

Pojavnost strdkov je 1,2 na 100.000

Sožalje zaradi smrti je izrekel tudi dr. Borut Štrukelj, ki je obenem dodal, da je bilo dekle cepljeno 16. septembra z enim odmerkom cepiva Janssen, serijske številke XE393. »Gre za eno odmerno cepivo, ki se uporablja v večini držav v Evropi, v Kanadi in v ZDA. V kliničnih študijah in pri razvoju cepiva Janssen je sodelovalo 27.000 udeležencev, kar je ena največjih kliničnih študij cepiv doslej. Polek omenjenega cepiva je vektorsko DNA tudi cepivo AstraZeneca. Kot je bilo že večkrat povedano, je cepljenje z vektorskimi cepivami lahko povezano z zelo redkim pojavom sindroma tromboze, skupaj s trombocitopenijo,« je pojasnil Štrukelj.

Pogostost tromboze je v povzetku glavnih značilnosti cepiva Janssen ocenjena na manj kot ena na deset tisoč, se pa pojanost nekoliko razlikuje med državami. »V ZDA uporabljajo samo cepivo Janssen, saj AstraZeneca ni dobilo dovoljenja za registracijo. V ZDA so zabeležili 28 tragičnih primerov na 8,7 milijona odmerkov cepiva Janssen. To je približno en primer na 300.000 prebivalcev, predvsem pri skupini žensk med 30. in 37. letom. Če to skupino še zoožamo, dobimo pojavnost 1,2 na 100.000 prebivalcev. V EU je bilo do 30. oktobra uporabljenih 16,3 milijona odmerkov cepiva Janssen in šest primerov smrti je nedvomno odkazanih v povezavi s cepivom Janssen,« še poudarja Štrukelj.

Epidemične razmere se umirjajo

Ob 6287 testih so včeraj potrdili 2482 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 39,5 odstotka. Včeraj je bilo obenem opravljenih 92.718 hitrih antigenskih testov, poroča sledilnik za covid-19.

Število novih primerov upada. Povprečje zadnjih sedem dni znaša 2199, kar je 5,6 odstotka manj kot včeraj. Za 3,3 odstotka je upadla tudi 14-dnevna pojavnost; ta zdaj znaša 1761 na 100.000 prebivalcev.