Novo vlado čakajo plače v javnem sektorju, inflacija in rebalans proračuna

Zbiramo odzive na, za zdaj še, rezultate vzporednih volitev.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB

Blaž Brodnjak: Sem za koalicijo zmagovitih strank z močnim mandatom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za varnost in naslavljanje zgodovinskih priložnosti je ključno poenotenje. Sem za koalicijo zmagovitih strank z močnim mandatom in cilji kot so: dvig volilnega praga na sedem odstotkov; ukinitev Lahovnikovega zakona in dvig prejemkov vlade (predsednika na vsaj 20.000 evrov neto); na položaje naj pridejo le neodvisni ljudje z vsaj petimi leti relevantnih izkušenj v velikih mednarodnih sistemih in odličnim znanjem vsaj angleščine; razvojna kapica na 4600 evrov [bruto], financirana z ambicioznim ciljnim vodenjem in variabilnim nagrajevanjem v celotnem javnem sektorju ter preusmeritvijo vsaj 20.000 ljudi v tržne dejavnosti; prevetritev sistema socialnih transferjev, ki jih naj bodo deležni res pomoči potrebni; popolna centralizacija skupnih služb in nabav v zdravstvenem sistemu ter preusmeritev prihrankov v izboljšanje storitev in prejemke zdravstvenega osebja; 2. in 3. pokojninski steber z bolj odprtimi naložbenimi politikami in davčnimi spodbudami, da bomo lastniki svoje usode; obvezna informatika na vseh ravneh šolanja, da bomo sledili svetu in še dogovor o vseh odprtih vprašanjih s Hrvaško, da dokažemo, da smo Balkanci lahko konstruktivni in del rešitve. Idealistično in naivno? Ne, nujno!

Mojmir Mrak, ekonomist

Mojmir Mrak. Do konca 2023 bo vlada morala nasloviti nekatere od strukturnih reform. FOTO: Jure Eržen/Delo

Izpostavil bi tri od velikih in takojšnjih izzivov, s katerimi se bo morala soočiti nova vlada. Prvi so plače v javnem sektorju. Z nepreglednimi covid dodatki in ad-hoc dogovori z zdravniki smo sistem popolnoma razgradili in za vzdržne javne finance ga bo treba celovito in hitro prenoviti. Drugi velik in takojšen izziv je naraščajoča inflacija, ki smo jo zadnje mesece gasili tudi z začasnimi ukrepi (ukinitev plačevanja omrežnine), zdaj pa bo treba pristopiti k bolj celovitim rešitvam. V kontekstu nižje napovedi gospodarske rasti od tiste, po kateri so bili sprejeti proračunski dokumenti, bo zelo verjetno potreben rebalans proračuna. Do konca leta moramo izpolniti zaveze glede strukturnih reform, ki smo jih za to obdobje najavili v Načrtu za okrevanje in odpornost. Sicer se nam lahko omeji dostop do teh sredstev, ki so ključna za investicijski zagon.

Do konca 2023 bo vlada morala nasloviti nekatere od strukturnih reform. Najbolj prioritetna je nedvomno zdravstvena, njej bi hitro morala slediti pokojninska. Vlada bi morala bolj odločno zagristi v stanovanjsko problematiko mladih in še okrepiti politiko za povečevanje mednarodne konkurenčnosti države.

Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma

Uršula Cetinski: Vzporedne volitve nakazujejo, da bi prihodnji minister oziroma ministrica za kulturo utegnil priti z levega političnega spektra. FOTO: Matej Družnik/Delo

Vzporedne volitve nakazujejo, da bi prihodnji minister oziroma ministrica za kulturo utegnil priti z levega političnega spektra, morda iz katere od obeh, po poslanskih sedežih manjših strank. O kulturi v slovenskih predvolilnih soočenjih nismo slišali skoraj nič. Dostopnost do kulture se je v Evropi zmanjšala, predvsem za socialno šibke, zato je ta problem v kampanji naslovil Macron, ki je napovedal, da naj bi vsak Francoz za 18. rojstni dan dobil 500 evrov za kulturo. Vaučer naj bi deloma sofinancirala država, v večini pa GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Ker v domači kampanji ni bilo nobene nove ideje o kulturi, je tu priložnost, da bodoči minister/ministrica zablesti in v roku stotih dni v javno razpravo pošlje konkreten štiriletni akcijski načrt, v katerem naslavlja javne zavode, nevladne organizacije, zasebnike, ki delujejo v javnem interesu, in samozaposlene. Ne gre pozabiti na kronično zapostavljene neumetniške poklice v kulturi (tehnični, poslovodni), ki jih izgubljamo. V načrtu se definira tudi vire za neodložljive investicije, med katerimi sta SNG Drama Ljubljana in Prirodoslovni muzej. Med svoje osebne prioritete naj izgradnjo NUK II uvrsti kar bodoči premier, saj gre za možgane države in naroda. Čas po volitvah je priložnost za razmislek, ali je primerno, da mediji sodijo pod okrilje MK, ali pa bi jih prenesli na Ministrstvo za gospodarstvo, in sicer po vzoru tistih držav, ki trdijo, da se pri odločanju o medijih tako zagotavlja večja ideološka nevtralnost, medtem ko MK sodeluje pri sofinanciranju deficitarnih kulturnih vsebin. Kultura je včasih lahko tudi okras, vendar pa njen minister/ministrica v vladi ne sme biti samo za dekoracijo. Upam, da bo šlo za osebo, ki bo z lahkoto presegla stanje morebitne prezrtosti resorja.

Več odzivov sledi.