Novo življenje z več priložnostmi

V nadaljevaju preberite:

Dokler se bo Venezuela humanitarno, politično in gospodarsko pogrezala, repatriacije Venezuelcev slovenskega rodu in njihovih družinskih članov ne bo konec. In vendar se dve leti po prihodu prvih repatriirancev zanimanje za selitev v državo prednikov nekoliko umirja. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki koordinira organizacijsko zahteven projekt, s katerim se država v takšnem obsegu srečuje prvič, je do konca oktobra izdal 86 ­pozitivnih odločb, največ, 36, lani, letos za zdaj 20. Skupno število bi se lahko po ocenah ­približalo 100.