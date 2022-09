NSi se utrjuje kot rezervni igralec za Gibanje Svoboda

V nadaljevanju preberite:

V nasprotju s prejšnjim mandatom opozicijo sestavljata le dve stranki, ideološko sorodni SDS in NSi. SDS se je odločila za bolj neizprosno držo do vlade, NSi pa v žeji po diferenciaciji in krepitvi svoje identitete nasproti SDS kaže večjo stopnjo konstruktivnosti, kar bi jo lahko pripeljalo v položaj potencialne koalicijske partnerice Gibanja Svoboda.

Politični analitik in urednik spletnega medija Domovina.je Rok Čakš ocenjuje, da je tranzicija SDS in NSi iz vladnih v opozicijski stranki v stotih dneh uspela brez večjih pretresov, saj sta obe stranki vajeni opozicijske vloge, poleg tega sta dobro organizirani, zato jima ne grozi razpad ali osip članstva, kot to praviloma velja za stranke, ki so bodisi navajene zgolj oblasti ali pa so umetno ustvarjene kot projekt za ene volitve.