NSi umika podporo Andreju Vizjaku

»Po vsem tem minister Vizjak ne more več računati na podporo NSi,« je po objavi zadnjih posnetkov njegovega pogovora s poslovnežem Bojanom Petanom navedel prvak NSi Matej Tonin v večernem televizijskem nastopu. Da ne more računati na njihovo podporo, je odgovoril tudi glede podpore na glasovanju o interpelaciji.

Pred Toninovim nastopom nam je minister za okolje Andrej Vizjak sicer zatrdil, da ne namerava odstopiti. Te možnosti sicer ni popolnoma izključil. V NSi pričakujejo, da se bo o Vizjaku izrekel predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša. V njegovi stranki so bili namreč do zdaj o (ne)podpori svojemu dolgoletnemu in vplivnemu članu zadržani. »Mislim, da moramo to omogočiti vsakemu, ki je interpeliran, do takrat pa ni potrebe, da se opredeljujemo,« je v državnem zboru komentiral vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, ki v izvolitvi Roka Svetliča za ustavnega sodnika vidi tudi potrditev, da v Sloveniji nimamo visečega parlamenta.

Iskanje večine se bo za manjšinsko koalicijo spet začelo že prihodnji teden, ko bo državni zbor obravnaval interpelacijo zoper izobraževalno ministrico Simono Kustec in nato še pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča. Glede zadnje so poslanci Desusa, v katerem koalicijo običajno podpirajo, ocenili, da bi lahko uspela.

Za razrešitev ministra mora sicer glasovati najmanj 46 poslancev, poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev, ki si želijo ministrskih razrešitev, pa jih imajo skupaj le 43.