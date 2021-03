V Sloveniji tudi brazilska varianta, sproščanja ukrepov ta teden ne bo

Matej Logar: Večina ukrepov bo ostala enaka

Mateja Logar: »Če v zaprtem prostoru ne nosimo mask in je nekdo okužen, je sedemdeset odstotkov možnosti za okužbo.« FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Borut Štrukelj: Kmalu tudi cepivo Johnson & Johnson

Borut Štrukelj: »Cepivo Johnson & Johnson je prav tako vektorsko cepivo, DNA-cepivo, in je zelo podobno cepivu sputnik V in cepivu AtsreZenece.« FOTO: Jure Eržen/Delo

210 novih okužb

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju širjenja koronavirusa sta sodelovala vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjein redni profesor na Fakulteti za farmacijo v LjubljaniZačeli so ob 11. uri, novinarsko konferenco smo prenašali v živo, zdaj pa si lahko ogledate posnetek.»Žal se stanje ne izboljšuje tako hitro, kot si želimo,« je uvodoma povedala Mateja Logar. »Zavedati se moramo, da ukrepi veljajo zato, da omogočimo čim bolj normalno delovanje družbe in delovanje zdravstvenega sistema tudi za druge bolnike, ki niso okuženi. S svojimi ukrepi moramo skrbeti, da je pritisk na bolnišnice čim manjši.«»Ta teden ne bo sproščanja ukrepov, saj se stanje ne izboljšuje. Večina ukrepov bo ostala enaka,« je še dejala. »Če v zaprtem prostoru ne nosimo mask in je nekdo okužen, je sedemdeset odstotkov možnosti za okužbo.«Poudarila je še, da bo za zaustavitev epidemije odločilno cepljenje. »Trudimo se, da bomo imeli čim prej 60-odstotno precepljenost, potem pa se bomo trudili za 90-odstotno precepljenost,« je dejala.V Sloveniji sicer ni cepiva iz sporne serije, s katero v Avstriji ne cepijo več. »Tudi pri cepivih se pojavljajo neželeni pojavi, nekateri so pričakovani, kot so bolečina na mestu vboda, rdečina, slabo počutje, kar večinoma mine v 48 urah. Občasno se pojavijo tudi resnejši neželeni učinki, kar redno spremljamo. Zadnji podatki so iz Avstrije, kjer sta se pojavila huda neželena učinka, o katerih trenutno še ne vemo, ali sta v resnici povezana s cepljenjem. V poročilo gredo vsi hudi učinki, ki so se pojavili po cepljenju. Če gre nekdo po cepljenju obrezovat drevo, pade z lestve in umre, bo najprej veljalo, da je umrl zaradi cepljenja, dokler ne bomo z analizo ugotovili, da ne gre za vzročno povezavo s cepljenjem.«Mateja Logar je potrdila, da imamo v Sloveniji tudi primere brazilske variante koronavirusa: »Zabeležili smo jih na območju Maribora, za zdaj pri treh ljudeh znotraj ene družine. Zunaj te družine ni podatkov o dodatnih okužbah, zato upamo, da ne bo večjega širjenja.«»Enajstega marca pričakujemo pozitivno mnenje za cepivo družbe Johnson & Johnson, zato bi lahko že zelo hitro pričakovali to cepivo, v dobrem mesecu tudi v Sloveniji,« je povedal Borut Štrukelj. »Cepivo Johnson & Johnson je prav tako vektorsko cepivo, DNA-cepivo, in je zelo podobno cepivu sputnik V in cepivu AtsreZenece.«»V raziskavo tega cepiva je bilo vključenih 44.000 ljudi, opravili pa so jo v Evropi, ZDA, Braziliji in Južni Afriki,« je rekel. »Zanimivo je, da je učinkovitost v ZDA 72-odstotna, kar je primerljivo z učinkovitostjo AtsreZenece, v Južni Afriki in Braziliji pa 57-odstotna in 69-odstotna. To kaže, da so bili v kliničnih študijah že prisotni mutirani podtipi novega koronavirusa, zato je učinkovitost nekoliko manjša, a še vedno zadovoljiva.«Zraven je potrdil, da je evropska komisija za zdravila prejela tudi del dokumentacije za preučitev ustreznosti cepiva sputnik V. »Proizvajalec je obljubil, da bodo kmalu dostavili vso dokumentacijo. Ko bo zbrana – z vsemi predkliničnimi, kliničnimi in drugimi deli študij –, bodo opravili celoten pregled.«Evropska agencija za zdravila je sicer pozvala tudi dve kitajski družbi, ki izdelujeta cepivi sinovac in sinopharm, naj dostavita dokumentacijo. »Pri obeh gre za deaktiviran virus, to pomeni, da so uporabili klasično proizvodnjo cepiva.«Po podatkih sledilnika za covid-19 so včeraj na območju države odkrili 210 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 1681 testov po metodi PCR in 7256 hitrih antigenskih.Po vladnih podatkih je včeraj življenje izgubilo še šest ljudi, ki so se okužili z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 527 obolelih, na intenzivni negi so jih zdravili 91. Odpustili so 14 oseb. Sedemdnevno povprečje okužb po vladnih podatkih znaša 762.