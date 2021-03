Borut Štrukelj: Odločitev glede AstraZenece je pravilna in pričakovana

Dr. Borut Štrukelj, farmacevt, strokovnjak za biomedicinska zdravila. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Testiranje zaposlenih v šolah brez posebnosti

V nedeljo so v Sloveniji potrdili 290 na novo okuženih. Glede na število dnevno potrjenih novih okužb z novim koronavirusom je bilo epidemiološko stanje prejšnji teden nekoliko slabše kot teden prej, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje bo na današnjem rednem sestanku razpravljala o morebitnih spremembah pri ukrepih.Na dopoldanski novinarski konferenci sta stanje glede epidemije komentiralas Fakultete za farmacijo v Ljubljani in, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:V tretji fazi kliničnega testiranja je trenutno 23 cepiv, je uvodoma povedal dr. Štrukelj. V EU oziroma Evropski agenciji za zdravila (Ema) potekajo trije t. i. tekoči pregledi: za cepiva CureVac, Sputnik (dokumentacija se dopolnjuje, pregled gre h koncu) in Novavax.Novavax se razlikuje po tem, da vsebuje protein, približuje se klasičnim cepivom, ki smo jih in jih še vedno uporabljamo proti virusnim oziroma bakterijskim boleznim, je povedal. Učinkovito je 90-odstotno, kažejo raziskave, učinkovit je tudi proti britanski in južnoafriški različici, a njegove prilagoditve na mutacije trajajo nekoliko dlje. Kdaj lahko pričakujemo dovoljenja za uporabo, ni znano. Najverjetneje bo v EU dovoljenje najhitreje dobilo cepivo CureVac.Odločitev Eme in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) glede AstraZenecinega cepiva je pravilna in pričakovana, je komentiral. Cepivo je varno in učinkovito. Strdki naj bi se po cepljenju pojavili v manj kot enem primeru na milijon cepljenih, kar je bistveno manj kot pri, denimo, kontracepcijskih tabletah, kjer je verjetnost nastanka strdka tisoč na milijon. Države imajo različne strategije cepljenja s tem cepivom, verjetno pa se bo tudi v Sloveniji s tem cepivom začelo cepiti tudi osebe nad 65 let.​Prav tako je pojasnil, da so vektorska cepiva – AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sputnik – sestavljena iz sesalske celične strukture. Celica HEK293 je bila zgodovinsko izolirana iz spontanega abortiranega osebka leta 1971. Ničkolikorat je bila nato prenesena v laboratorije in modificirana, zato ni mogoče trditi, da cepivo vsebuje celico v zvezi z nerojenimi osebki.Dober in mesec in pol je minilo, odkar so se učenci minili v šolske klopi, je povedal Pečan. Počasi pridobivajo informacije o posledicah, ki so nastale med šolanjem na domu. Kot je pojasnil, ni enakega nivoja znanja, kot je bil dosežen v podobnem časovnem obdobju v preteklih letih, a ni vse tako črno. Govorjenje o izgubljenih generacijah je po njegovem pretirano. Velika večina učencev je bila vesela vrnitve v šolske klopi. Treba pa bo dobro načrtovati, kako se bo znanje nadoknadilo letos in v naslednjih šolskih letih.Tedenska testiranja zaposlenih v šolah potekajo v večji meri brez posebnosti, je komentiral. Občasno so serije testov povzročile nekaj zmede, a tudi to sedaj poteka bolj ali manj brez posebnosti. Enako velja tudi za cepljenje, ki poteka z AstraZeneco in se je za en teden prekinilo.