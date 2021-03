Janez Poklukar: Krepko smo zakorakali v tretji val

Število primerov angleške različice virusa se je podvojilo

V karanteno največ oseb, ki so pripotovale iz BiH

V Sloveniji so včeraj potrdili 1164 novih okužb. Tri regije – obalno-kraška, goriška in koroška – so zaradi poslabšanega epidemiološkega stanja znova prešle v rdečo fazo, zaradi česar je omejeno gibanje v te regije in iz njih. Strokovna skupina bo predvidoma pripravila predloge ukrepov, ki bodo veljali v začetku aprila, a jih bodo predstavniki stroke ta konec tedna najprej predebatirali s predstavniki političnih strank »V zadnjih smo že krepko zakorakali v tretji val,« je na današnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje. Drugi teden zaporedoma rastejo številke na novo potrjenih okužb glede na predhodni teden, večja je frekvenca sprejemov v bolnišnice. S terena prihajajo informacije, da je na intenzivnih negah v bolnišnicah po državi več mlajših oseb s covidom-19.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:Po precepljenosti je Slovenija v zgornjem delu sredine med državami Evropske unije. V večini slovenskih regij je cepljenih 13 oziroma 14 odstotkov prebivalcev. Uspešni smo pri cepljenju starejših od 80 let, pomembno pa je, da se čim prej precepijo starejši od 60 let, je pojasnil minister Poklukar.Vlada se je odločila za spremembe strategije cepljenja, ki se uveljavi s 1. aprilom: izvajalci bodo morali zabeležiti, na podlagi katere kategorije je bila cepljena oseba, v strategijo je bilo dodano cepivo proizvajalca Janssen (cepivo Johnson & Johnson), ki v Slovenijo prihaja aprila. Prav tako so odpravili starostne omejitve pri uporabi cepiv, kar pomeni, da AstraZeneca ne bo več rezervirana za mlajše od 65 let. V prednostno skupino za cepljenje so uvrstili tudi slovensko olimpijsko reprezentanco, ki potujejo v Tokio.V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NZLOH) so doslej opravili 3404 sekvenciranja vzorcev in odkrili 38 različic novega koronavirusa, je poročala direktorica. Skupaj z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo so tako v Sloveniji odkrili 46 različic. Število primerov angleške različice novega koronavirusa se je podvojilo, kar pa ne velja za južnoafriško. Doslej so na NZLOH potrdili 831 primerov angleške različice novega koronavirusa (B.1.1.7), 27 primerov nigerijske (B1.525), 25 primerov južnoafriške (B.351) in en primer brazilske različice novega koronavirusa (P.1).z zdravstvenega inšpektorata je poročala, da so med 15. in 21. marcem skupno opravili 3397 inšpekcijskih nadzorov. Inšpektorji so izrekli 35 prekrškovnih sankcij, 371 opozoril in 123 upravnih ukrepov. Od tega je zdravstveni inšpektorat opravil 1034 nadzorov ter izrekel 15 prekrškovnih sankcij, 88 opozoril in eno odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti.Od 18. do 24. marca so policisti izrekli 917 ukrepov zaradi kršenja vladnih odlokov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, kar je 2,7 odstotka manj kot teden prej. Od tega so izrekli 691 opozoril in izdali 221 glob, je povedal namestnik generalnega direktorja policije. Policisti so prejeli 31 prijav o domnevnih kršitvah odlokov prebivalcev Slovenije. Največ napotitev v karanteno na domu je bilo vročenih osebam, ki so v Slovenijo pripotovale iz Bosne in Hercegovine (2160), Hrvaške (439), Kosova (400), Srbije (200), Nemčije (190) in Severne Makedonije (181).