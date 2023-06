O finančni vzdržnosti zdravstva brez ZZZS

Na dogodku na Brdu, kjer je bila osrednja nit tematike finančna vzdržnost zdravstva, sta nastopila dva predstavnika zavarovalnic, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa na dogodek ni bil povabljen kot aktivni udeleženec. Prvemu možu Strateškega sveta Eriku Breclju se zdi to tragikomično, da ni med govorci predstavnikov ZZZS pa je obžalovala tudi Lidija Jerkič iz Zveze svobodnih sindikatov.

»Danes na Brdu pod okriljem ministrstva za zdravje vse o financiranju zdravstva. Povabljene zasebne zavarovalnice. ZZZS kot aktivni udeleženec pa ne. To je resnična reforma zdravstva,« je opozoril Erik Brecelj, ki na dogodku sicer ni bil prisoten.

Ne glede na to pa tam predstavljene vsebine niso prinesle bistveno novih informacij. Predstavljene so bile projekcije za stanje v zdravstvu, s katerim se bomo soočili v prihodnosti. Iz njih ne izhaja nič dobrega, če se ne bomo končno odločili in dogovorili glede sprememb.

Zato je tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan poudaril, da bomo morali v najkrajšem možnem času poiskati dolgoročno vzdržno financiranje zdravstvenega sistema. »Tej nalogi se ne bomo mogli izogniti.« Stroški po njegovem rastejo v nebo: draži se ambulantno in bolnišnično zdravljenje, tudi na primarni ravni in v socialnih zavodih ter na področju zdravil. V prihodnjem letu bo za temeljne storitve v zdravstvu zmanjkalo že 370 milijonov evrov.

Rešitev tega, kako jih bodo dobili, včeraj niso predstavili, so bile pa nakazane nekatere možnosti.

Direktorica urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Maja Bednaš jih je nanizala kar nekaj (omejitve košarice pravic, krepitev nadzora nad postopki zdravljenja in porabo zdravil …), med njimi pa izpostavila, da pritisk na zdravstveni sistem in rast izdatkov lahko zmanjša tudi dobro urejen sistem dolgotrajne oskrbe. Mitja Čok z Inštituta za ekonomska raziskovanja je v projekcije vključil možnost, da bi se ti stroški zmanjšali zaradi ukrepov proti absentizmu, ki izjemno narašča. Kakšni ukrepi bi to lahko bili, ni znano: informacije bi lahko podal ZZZS, ki pa ga – kot smo zapisali uvodoma, na dogodek ni bilo.

Črne projekcije

Pritisk demografskih sprememb je tisti, ki je največji na zdravstveno blagajno, je pojasnila Bednaševa. Zdravstveni izdatki za posameznika namreč zelo hitro naraščajo po 50. letu, polovico vseh izdatkov za zdravstvo pa porabi populacija nad 65 let. Za moškega starega 80 let so povprečni zdravstveni stroški 3,5-krat višji kot v starosti od 50 do 54 let, pri ženskah pa malo več kot trikrat višji. V deležu za dolgotrajno oskrbo predstavlja zdravstveni del kar 90 odstotkov.

Na Umarju so tudi primerjali nekatere razmere v zdravstvu s povprečjem EU in ugotovili, da so izdatki za zdravstvo iz žepa nižji kot v EU. Pri nas ti znašajo 2,4 odstotka in 3,3 odstotka v EU. Tako ocenjujejo, da je finančna dostopnost do zdravstvenih storitev v Sloveniji relativno dobra, je pa skrb vzbujajoče, da se izdatki iz žepa v skupni porabi gospodinjstev povečujejo, in to hitreje pri tistih, ki so to lažje privoščijo.

Po drugi strani si petina gospodinjstev z najnižjimi prihodki tega ne more privoščiti. »V tem segmentu so se zelo povečale neizpolnjene potrebe zaradi dolgih čakalnih dob,« je opozorila Bednaševa in dodala, da se s poslabševanjem dostopnosti povečuje tudi neenakost v zdravstvu.

Čok je na podlagi projekcij, narejenih na več predpostavkah, med drugim tudi tej, da bo obvezni zdravstveni prispevek, ki nadomešča dopolnilo zavarovanje, znašal 35 evrov, zaključil, da javne finance tako visokih obremenitev ne bodo zmogle prenesti in bo treba zagotoviti tudi druga sredstva. Letos utegne zmanjkati 88 milijonov evrov. Če bi se temu želeli izogniti, bi moral letos obvezni prispevek znašati 40 evrov, prihodnje leto pa že skoraj 45 evrov.

Ekonomistka Petra Došenović Bonča je opozorila, da dokler se ne bomo pogovarjali, kolikšno je breme posameznih bolezni, se bomo težko pogovarjali o financiranju. Dokler ne poznamo stroškov po pacientu, ne moremo rešiti finančnih ovir, ki jih zdaj imamo. Že leta se vrtimo okoli istih zadev, zdaj se bo treba zmeniti, katere zadeve bomo predlagali, in se okoli njih poenotiti. Sama se zavzema za rešitev, ki ne bo pospešila razvoja vzporednih zdravstvenih zavarovanj in vzporednega zdravstvenega sistema.

Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, je opozorila, da bo Slovenija prišla na prvo mesto med državami OECD glede javnega financiranja zdravstva. Vprašala se je, ali si to lahko privoščimo. »Imamo omejene vire, univerzalne pravice, to pa rezultira v nedostopnost zdravstvenih storitev. Ali bomo imeli še naprej tako ali pa bomo omejili košarico storitev.« Po mnenju Krumbergerjeve se lahko začnemo pogovarjati o jasni razmejitvi med javnim in tržnim sistemom.

Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija, je v razpravi dejal, da so za naštete zadeve izvedeli že davno prej. »Ti problemi so se analizirali že leta 2015, le da so zdaj številke še hujše. In nobena vlada do zdaj ni naredila nobenega koraka glede na že tedaj dane ugotovitve.« Jih bo zdaj?