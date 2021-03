Milan Krek: Verjetno nas čaka tretji val

Milan Krek: Stanje je resno

Zdravstveni inšpektorat je v dosedanjem nadzoru nad spoštovanjem vrstnega reda cepljenja proti covidu-19, kot ga določa nacionalna strategija cepljenja, ugotovil nekaj odstopanj, sicer pa se strategija »v največji možni meri« spoštuje, je danes povedala zdravstvena inšpektorica Deana Potza.



Ker cepljenje poteka s cepivi Pfizerja in BioNTecha, Moderne in do nedavne prekinitve s cepivom AstraZenece, ki so namenjena različnim starostnim in prednostnim skupinam, cepilni centri vodijo dva čakalna seznama. »Glede na to dejstvo se sicer lahko ustvari vtis, da prihaja do nespoštovanja strategije cepljenja, vendar dosedanji rezultati nadzorov zdravstvenega inšpektorata kažejo drugače,« je na vladni novinarski konferenci dejala Potza.

Stanje glede epidemije covida-19 so na vladni novinarski konferenci komentirali direktor NIJZ, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano,z zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policijeNovinarsko konferenco smo prenašali v živo, sedaj si jo lahko ogledate v posnetku:»Pred desetimi ali petnajstimi dnevi se je začel trend, ko gremo spet navzgor. Povečuje se število variacij virusa, zato prihodnost težko napovemo. Verjetno bomo šli v nov val okužb,« je povedal. »Avstrija ima podoben problem kot mi, prav tako Italija, v sosednji pokrajini Furlaniji - Julijski krajini so celo zaprli vse šole. Izjemno hude probleme pa ima Madžarska z velikim številom okuženih. Vse države okoli nas imajo vse večje probleme s številom okuženih in vse večji je delež britanske variante virusa.«»Kljub temu ostajam optimist. Dobro smo se naučili obvladovati razmere, ukrepe poznamo, samo še bolj dosledno jih moramo spoštovati, zato bo vrh tretjega vala lahko nizek. A če ne bomo spoštovali ukrepov, bo vrh zelo visok,« je rekel Krek. »Vse nove različice so bolj kužne, zato je pomembno, kako bomo znali spremeniti naše vedenje.«Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoje potrdila, da je vedno večji delež angleške variante virusa. »Najbolj problematično je, da so trendi vseh različic virusa v eksponentni rasti, zato lahko hitro zaidemo v težave,« je dejala. »Najbolj me skrbi južnoafriška varianta. Čeprav je število okuženih majhno, samo za tri primere vemo, da so potovali zunaj Slovenije, za preostale izvor okužbe ni znan. Še posebej me to skrbi, ker je vpliv južnoafriške različice na učinkovitost cepljenja večji kot pri drugih različicah.«Regije se med seboj bistveno ne razlikujejo, deleži angleške različice sežejo od 4,7 odstotka v podravski regiji do 9,8 odstotka v savinjski regiji, je potrdila Žohar Čretnikova: »Z večanjem števila analiziranih vzorcev se veča tudi število prepoznanih različic. Sklepamo lahko, da se povečuje število vnosov novih različic.«Dejansko stanje je precej resno. »Delež angleške različice po tednih narašča, vsak teden se število podvoji, zato govorimo o eksponentni rasti. Kdaj se bo ta rast prelomila, ne moremo napovedati. Če gledamo teh 511 primerov, jih imamo lahko prihodnji teden tisoč in teden kasneje dva tisoč, zato lahko pomembno vplivajo na epidemično krivuljo v Sloveniji,« je reklaV Sloveniji so včeraj potrdili 972 novih okužb. Na včerajšnji seji je vlada odločila, da obalno-kraška statistična regija ne bo več obarvana rdeče, kar pomeni, da bo dovoljeno prehajati v regijo in iz nje, primorsko-notranjska statistična regija pa se bo pridružila regijama, ki sta že obarvani rumeno.