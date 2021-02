Potrjevanje hitrih testov smiselno, ko je pojavnost virusa nizka

​Upadu motivacije botruje pomanjkanje socialnih stikov

V šolo se ta teden vračajo vsi učenci prve triade, po več tednih se te dni odpirajo tudi trgovine , ki so bile večji del epidemije zaprte. V Sloveniji so na včerajšnji praznični ponedeljek opravili 11.253 testiranj, odkrili pa so 357 novih okužb. Sedemdnevno povprečje okužb je padlo pod 1000, kar predstavlja enega od pogojev za prehod v oranžno fazo.Na današnji novinarski konferenci so stanje glede epidemije bolezni covid-19 komentirali državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, pediateriz Pediatrične klinike UKC Ljubljana iniz ljubljanske Pedagoške fakultete.Vladno novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:Marija Magajne je uvodoma poudarila, da glede na vsakodnevne številke novookuženih epidemija počasi usiha. Množična testiranja intenzivno izvajajo povsod po Sloveniji, hitri testi pa so po njenih besedah lahko pomemben dodaten ukrep v epidemiji, saj se tako identificira okužene posameznike. Do ponedeljka so s hitrimi testi odkrili več kot 6000 okuženih, kar je pomembno, saj bi te osebe morda virus širile brez vednosti, da so okužene.​Medtem ko so hitri testi dostopni, pa je državna sekretarka ponovno opozorila, da so manj zanesljivi, in povedala, da se stroka boji, da bi ljudje ob negativnem testu ponotranjili občutek varnosti. Potrjevanje hitrih testov s PCR-testom je smiselno takrat, kadar je pojavnost virusa v populaciji nizka. Ker se pojavnost virusa v Sloveniji manjša, je tovrstno potrjevanje pri nas smiselno, je komentirala Marija Magajne. Državna sekretarka je pojasnila tudi kriterij za plačljivost hitrega testiranja: hitro testiranje namreč ni brezplačno v primerih, ko se, denimo, delodajalci odločajo za testiranje v podjetjih. Zdravstveni domovi se lahko odločijo, da izvajajo samoplačniške teste, a morajo ob tem zagotoviti potrebam testiranja populacije in skupin, kot so šolniki.V zadnjem času je večkrat slišati, da učencem in dijakom upada motivacija. Čeprav pojava ne gre nekritično posploševati, saj nekaterim proces šolanja na daljavo ustreza, je psihologinja Mojca Juriševič spregovorila o pasteh pomanjkanja motivacije. Motivacija je proces, okrog katerega se vrti šolsko učenje – zelo motivira občutek, da je oseba kos učenju in učnim nalogam, da je, med drugim, samostojna. Za kakovostno motiviranost je nujen občutek, da smo povezani z drugimi, socialni odnosi namreč ustvarjajo občutek varnosti. Učence v času šolanja na daljavo tako najbolj demotivira pomanjkanje socialnih odnosov, ključna je tudi klima negotovosti in skrbi, ki preusmerjajo pozornost od učenja.Po besedah Mojce Juriševič je upad motivacije pričakovan, predstavlja normalen odziv na nenormalno stanje. Problem upada motiviranosti se pojavlja pri vseh učencih in dijakih, ne glede na starost in, denimo, okolje, od koder prihajajo. »Z vidika motivacije bi bilo najbolj koristno, da bi se vsi učenci in dijaki nemudoma vrnili v šole,« je komentirala psihologinja.