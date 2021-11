Ob poostrenem nadzoru se kažejo pozitivni učinki spoštovanja pogoja PCT

Ob poostrenih nadzorih glede spoštovanja pogoja PCT se že kažejo pozitivni učinki, kar kaže da se stanje na terenu na splošno izboljšuje. Vsi inšpekcijski organi so v zadnjem tednu (med 8. in 14. novembrom) nadzor opravili v več kot 5900 objektih ter nad več kot 25.000 osebami, je na novinarski konferenci povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

Med sankcijami so bila izrečena pretežno opozorila, saj se v primerih, ko so bile ugotovljene le manjše nepravilnost oziroma so bile te nemudoma odpravljene, opozorilo šteje kot zadosten ukrep in zato prekrškovnega postopka ni treba uvesti. Med dejavnostmi, kjer so bile neskladnosti glede spoštovanja pogoja PCT ugotovljene največkrat, močno vodita gostinstvo in trgovina, je povedala Potza.

»Ugotovljenih je bilo tudi 14 kršitev karantene, kar je v trenutni epidemiološki situaciji skrb vzbujajoče,« je dejala Potza in opozorila na spoštovanje odredbe karantene, ne zaradi možnosti, da vas obišče inšpektor, ampak zaradi varovanja drugih pred okužbo.

Nadzor je potekal tudi med koncem tedna po martinovem, pri čemer je bilo sicer večina prireditev odpovedanih. V Ljubljani je bil odprt en nočni klub, v prestolnici pa se je zgodil tudi incident, ki se je pripetil zdravstvenim inšpektorjem, in sicer gre za primer prerezanih pnevmatik na službenem vozilu na območju občine Ljubljana Moste. Dogodek je bil prijavljen policiji.

Zvišuje se število denarnih sankcij

Kot je pojasnila Potza, postopki v zvezi s cepljenjem mladoletnikov z vektorskimi cepivi še ni zaključen. Poudarila je, da osnovni namen inšpekcij ni kaznovanje, kar dokazujejo izdana opozorila, se pa zvišuje število denarnih sankcij – pretežno zaradi ponovljenih kršitev. »Vsi, ki mislite, da morate biti apriori proti vsemu, delate škodo nam vsem. Vsi ukrepi so namenjeni varovanju zdravja.«

FOTO: Jure Eržen/Delo

Marjan Maček, vodja sektorja za finančni nadzor na Fursu, je povedal, da so v prvi fazi v inšpekcijskih nadzorih praviloma na nepravilnosti le opozarjali, a so kmalu ugotovili, da nadzori niso dosegli namena. Zato so nadzor še intenzivirali in tudi stopnjevali ukrepe. Nadzore nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije na terenu trenutno izvaja skupaj 205 inšpektorjev, in sicer v rednem delovnem času, kot tudi s prerazporeditvijo delovnega časa popoldne, zvečer in med konci tedna, je pojasnil Maček.

Največ nepravilnosti pri gostincih

V prejšnjem tednu so inšpektorji Fursa na terenu opravili kar 1281 nadzorov, pri čemer so ugotovili 245 nepravilnosti, in sicer 218 na področju izpolnjevanja PCT-pogojev in 27 na področju nošenja mask. Za ugotovljene nepravilnost so izdali deset plačilnih nalogov s skupno višino 27.200 evrov. Izrekli so 234 opozoril. Od 245 zaznanih nepravilnosti jih je bilo 192 ugotovljenih pri zavezancih, ki opravljajo dejavnost gostinstva. V tem tednu je bila izrečena ena ustna odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti do odprave nepravilnosti. Ukrep je bil izrečen zavezancu na področju gostinstva, ki mu je bilo predhodno že izrečeno opozorilo.

»Ugotavljamo že prve pozitivne učinke poostrenih nadzorov, saj je v zadnjem tednu glede na teden prej v povprečju ugotovljen manjši delež nepravilnosti,« je pojasnil Maček in dodal, da bo Furs poostrene nadzore nadaljeval tudi v prihodnjih tednih.