Ob sumu okužbe pridržanje prekinejo

Ob sumu na bolezen vstopi zdravstvena stroka

Policisti morajo zaradi okužb prilagajati organizacijo dela.

Odpadajo nenujne naloge, klicu na pomoč se vedno odzovejo.

Ob prijavah povprašajo tudi o morebitnemu sumu na bolezen.

Agresivneži vedno pod nadzorom

Če policisti med izvajanjem pridržanja ugotovijo, da je oseba okužena ali ima covid-19, pridržanje prekinejo in obvestijo zdravstveno osebje. Foto Roman Šipić

Ljubljana – Med tistimi, katerih delo se med epidemijo nikakor ne ustavi, zaradi stikov z ljudmi pa je tveganje za okužbo in prenos virusa večje, so gotovo tudi policisti. Okužb je vse več, prav zato morajo delo organizirati tako, da odpadajo kakšne nenujne naloge, prav tako so preložena različna usposabljanja.»V policiji zaznavamo okužbe policistov z novim koronavirusom in stanje pozorno spremljamo. V deležu je število primerljivo z odstotkom okuženih v Sloveniji. Pri tem je treba poudariti, da policija ves čas izvaja ukrepe, ki jih je določil NIJZ, ostala pristojna ministrstva in institucije, s katerimi poskušamo zagotoviti zdravo delovno okolje za vse zaposlene ter ustrezno uporabo varovalne in zaščitne opreme,« nam je pojasnila Maja Ciperle Adlešič z generalne policijske uprave.Zaradi bolniških odsotnosti morajo delo prevzeti drugi policisti, dodatne organizacijske zaplete pa seveda povzročajo tudi ukrepi za zmanjšanje možnosti okužb na delovnem mestu. »Sprejeli smo nekatere ukrepe v smeri zmanjšanja oziroma neizvajanja določenih neoperativnih nalog policije, preložili smo tudi različna usposabljanja ter vzpostavili nekatere organizacijske spremembe.«Skrb, da bi zaradi vse več obolelih policistov in povečanega tveganja okužbe nujne interventne policijske naloge povsem odpade. Policija se namreč ne glede na vse klicu na pomoč vedno odzove. Je pa seveda tudi ob intervenciji ključno varovanje tako svojega zdravja kot zdravja drugih vpletenih.Po besedah Ciperle Adlešičeve pri tem upoštevajo vsa veljavna in sprejeta priporočila ter navodila, kako naj policisti ravnajo v enotah in na terenu; pri uporabi službenih vozil, poslovanju s strankami, ravnanju z osebami, za katere obstaja sum okužbe z novim koronavirusom in podobno.Da bi karseda zmanjšali tveganje za okužbo zaposlenih z virusom sars-cov-2, policisti, ki sprejemajo prijave o interventnih ali drugih nujnih dogodkih (prek operativno-komunikacijskega centra, dežurni na policijskih postajah …), prijavitelje povprašajo tudi o podatkih o morebitni okuženosti kršitelja oziroma osumljenca z navedenim virusom oziroma boleznijo. »Ugotovitve v zvezi s tem ob napotitvi dosledno sporočijo policistom, da se lahko ustrezno pripravijo za zakonito, strokovno, uspešno in varno opravljanje policijskih nalog.«Ob hujših kršitvah ali kadar zakon tako veleva, osumljenca pospremijo tudi na policijsko postajo, zdaj pa ob sumu na covid-19 policist na terenu prek operativno-komunikacijskih centrov policijskih uprav poskrbi za takojšnje obveščanje zdravstvenega osebja, ta pa izvede vse potrebne postopke s svojega področja.Podobno ukrepajo tudi, če policisti med izvajanjem pridržanja ugotovijo, da je oseba okužena virusom oziroma obolela z navedeno boleznijo. Pridržanje takrat prekinejo in prav tako obvestijo zdravstveno osebje. Formalnopravno gledano takšna oseba takrat ni več pridržana oziroma se pridržanje zaključi.Izjemoma to ne velja, če gre, denimo, za agresivno osebo. Potem na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije kršitelja pridržijo v zdravstveni ustanovi, pri čemer policija zagotovi varovanje tako pridržanega kot zdravstvenega osebja.