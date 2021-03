Obalno-kraška regija ponovno oranžna

Vlada je na današnji seji sprejela nekatere spremembe ukrepov za zajezitev širjenja bolezni covid-19. Med drugim je sprejela odločitev, da se na območju celotne države dovoli organizacijo shodov z do desetimi udeleženci, obalno-kraška statistična regija pa od ponedeljka ne bo več rdeča, temveč oranžna. To pomeni, da bodo odpravljene omejitve gibanja med to in ostalimi regijami.Vlada je med t. i. rumene regije uvrstila primorsko-notranjsko regijo, kar pomeni, da se s ponedeljkom tudi tam sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Spomnimo, rumeno barvo sta pred tem dosegli dve regiji, posavska in jugovzhodna Slovenija.Sprememba odloka s področja vzgoje in izobraževanja v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa, pri tem pa morata biti med udeleženci zagotovljena vsaj dva metra medsebojne razdalje.Prepoved gibanja med 21.00 in 6.00 ostaja v veljavi.