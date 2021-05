V soboto potrdili 289 novih okužb, umrlo je sedem bolnikov s covidom-19

10.52 V soboto potrdili 289 novih okužb, umrlo je sedem ljudi

09.25 V Španiji ukinili izredne razmere zaradi epidemije

09.00 Cepljenje proti covidu-19 se bo v ponedeljek začelo tudi za odrasle, mlajše od 50 let

07.50 Predsedovanje svetu EU: Pri organizaciji bo treba upoštevati vladne odloke in priporočila NIJZ glede epidemije

07.45 Raziskava: Ogroženost delovnih mest povečuje pripravljenost za prekvalifikacijo

Med tistimi, ki so med pandemijo izgubili redni dohodek, je bila na globalni ravni skoraj polovica mlajših od 20 let in skoraj polovica ljudi s srednješolsko izobrazbo. FOTO: Jure Eržen/Delo

05.00 Obeleževanja dneva zmage in praznika Ljubljane letos kroji epidemija

V soboto so ob 2.406 PCR testih potrdili 289 novih okužb, delež pozitivnih primerov je 12-odstoten, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Poleg tega je bilo opravljenih še 8.215 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi 8.991 aktivnih primerov okužb.Bolnišnično oskrbo potrebuje 499 bolnikov s covidom-19. V soboto je umrlo sedem bolnikov s covidom-19.V Španiji so danes po več kot šestih mesecih ukinili izredne razmere, ki so jih oblasti uvedle zaradi epidemije covida-19. Prebivalci so ob sproščanju omejitev zadovoljni, regionalne oblasti, pristojne za zdravstvo, pa opozarjajo, da so ostale brez pomembnega orodja za boj z epidemijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Od danes lahko prebivalci prvič od oktobra lani potujejo med regijami. Eden od prebivalcev Barcelone, kjer so odpravo izrednih razmer pozdravili z vzkliki, aplavzi in glasbo, je to pospremil z besedami, da se počuti, kot da je novo leto.Cepljenje proti covidu-19 se bo v ponedeljek začelo tudi za odrasle, ki so mlajši od 50 let. Še vedno pa bodo glede na veljavno strategijo prednostno cepili starejše in ranljive skupine. Strategija cepljenja po pojasnilih vodje svetovalne skupine za cepljenjenamreč ni spremenjena. Vsi starejši od 50 let morajo res zahtevati cepivo od cepilnih centrov in svojih zdravnikov, je pozvala v izjavi za medije v četrtek. Mlajši bodo po njenih besedah na vrsti, če na določen dan ne bo bolnikov iz ranljivih skupin. Če se bo zgodilo, da bo tisti, ki bi bil na vrsti naslednji, star 40 let, bo lahko cepljen, je ponazorila.Kot je ocenila, bi precepljenost prebivalstva lahko glede na obljubljene dobave cepiv dosegli v dveh mesecih, če prištejemo še prebolevnike, ki še ne bodo cepljeni. Predsednik vladeje v četrtek na Twitterju sicer zapisal, da bodo do poletja zagotovili dovolj cepiva za vse. Pozval je, da smo odgovorni do sebe in do drugih.Pri organizaciji dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije bodo treba upoštevati tudi vladne odloke o omejitvi zbiranja in gibanja ter pogoje vstopa v državo, so za STA zapisali na zunanjem ministrstvu. Spoštovati pa bo treba tudi priporočila NIJZ, kot je nošenje zaščitnih mask. Za čas predsedovanja jih bodo potrebovali 70.000. »Pozornost bo usmerjena predvsem v upoštevanje odlokov Vlade Republike Slovenije o omejitvi zbiranja in gibanja ter določitvi pogojev vstopa v državo,« so zapisali na MZZ glede organizacije dogodkov v Sloveniji v okviru predsedovanja, ki se bo začelo čez manj kot dva meseca. Seveda bo treba upoštevati tudi higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), med drugim priporočila glede uporabe transportnih sredstev in ponujanja gostinskih storitev. Redno bo treba prezračevati in čistiti prostore.Ali bodo dogodki – v Sloveniji jih je predvidenih okoli 185 – potekali v fizični obliki ali prek videokonference, bo odvisno od epidemioloških razmer, je v aprilskem pogovoru za STA povedal vodja sekretariata za koordinacijo priprav in izvedbe slovenskega predsedovanjaS pojavom pandemije covida-19 so določene panoge postale bolj ogrožene, zaposleni pa kažejo vedno večjo pripravljenost za prekvalifikacijo. Na globalni ravni sta se pripravljeni prekvalificirati dve tretjini zaposlenih, kažejo rezultati raziskave Global Talent Survey 2020 o mobilnosti in preferencah iskalcev zaposlitvenih priložnost.Dobra tretjina (36 odstotkov) zaposlenih na globalni ravni je bila glede na raziskavo med koronsko krizo odpuščenih ali prisiljenih delati manj ur, v panogi turizma in potovanj je bilo takih kar 68 odstotkov zaposlenih. V Sloveniji je bil delež tistih, ki so izgubili delo ali so ga opravljali v manjšem obsegu, nekoliko nad globalnim povprečjem (38 odstotkov). Raziskavo Global Talent Survey sta v Sloveniji izvedla največji slovenski zaposlitveni portal MojeDelo.com, ki je član skupine The Network, in družba Boston Consulting Group. V njej je sodelovalo 209.000 ljudi iz 190 držav, med njimi prek omenjenega portala 1617 Slovencev, starih med 17 in 65 let.Na današnji mednarodni dan zmage nad fašizmom in nacizmom predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenijepripravlja nagovor na Prešernovem trgu v Ljubljani. Pridružil se mu bo tudi župan Ljubljane, ki danes prav tako obeležuje svoj praznik,. Tradicionalne prireditve ob prazniku sicer letos kroji epidemija covida-19.Ljubljana mestni praznik zaznamuje v spomin na 9. maj 1945, ko je bila s sirenami z Ljubljanskega gradu naznanjena svoboda. Župan Janković je na petkovi slavnostni seji mestnega sveta, na kateri so podelili najvišja priznanja mesta, poudaril, da v Ljubljani razen žice v času druge svetovne vojne niso in ne bodo imeli okrog mesta. »Predvsem pa v Ljubljani mi domačini ne bomo imeli žice v glavah,« je dejal in slednje zaželel tudi vsem v državi in Evropi.