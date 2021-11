Obetajo se nova stanovanja

Zakaj izolska občina načrtuje nakup zemljišča v Livadah, kjer je nekoč družba TOC Livade zasnovala vodni park in hotel? Koliko nameravajo odšteti in kdo vse v občini podpira ta nakup? Kdo je še med interesenti za nakup omenjenega zemljišča? V Grafistu pa so povedali, da so od koprske občine odkupili del garažne hiše in nedokončan stolpič v Solisu? Kdaj začnejo z gradnjo?

Izolski občinski svet bo danes predvidoma potrdil namero o oddaji ponudbe za nakup okoli štiri hektare velikega zemljišča v Livadah, ki ga prodaja stečajni upravitelj Primorja. Tu bi uredili od 300 do 350 najemniških stanovanj, dom starejših občanov, vrtec in parkovne površine. V koprskem Grafistu pa na območju Solisa, ob vhodu v mestno središče, napovedujejo gradnjo okoli 140 luksuznih stanovanj.

Izolska občina je namero za nakup zemljišča v Livadah že izrazila z javnim pismom, pod katerega so se podpisali tudi občinski svetniki. Tu je nekoč podjetje TPC Livade zasnovalo vodni park in hotel, a tega ni izpeljalo, na današnji izredni seji občinskega sveta pa naj bi sporočeno namero še uradno potrdili, skupaj z rebalansom proračuna. »Občinski svetniki so na kolegiju podprli nakup zemljišča v Livadah, saj bomo s tem lahko poskrbeli za uresničitev pomembnih javnih programov,« je pojasnil izolski župan Danilo Markočič. Po njegovih besedah se zavedajo, da gre za načrte, ki jih bodo lahko izvedli šele v prihodnjem mandatu.

Občina bi segla do 1,5 milijona evrov

Izklicna cena, ki jo je za dobrih 38.000 kvadratnih metrov zemljišč postavil stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec, je nekaj čez 35 evrov za kvadratni meter, pri čemer bo občina ponudila 36 evrov za kvadratni meter – to bi skupaj z dajatvami pomenilo nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Občina bi z nakupom tega zemljišča ter s parcelami, ki jih že ima v lasti, razpolagala z okoli 50.000 kvadratnih metrov površin na tem območju. »Naša ponudba ne more biti skrivnost, saj jo mora potrditi občinski svet in njegove seje so javne,« je dejal župan.

Zbiranje ponudb se izteče v četrtek ob 15. uri. Markočič verjame, da bo občina postala lastnica zemljišča, saj je investitorjem jasno, da o prostorski ureditvi odloča občinski svet; ta pa se je jasno zavzel, da to območje namerava nameniti za javni program. Po trenutni ureditvi je sicer tu predviden vodni park, za katerega je nekdanji investitor pridobil gradbeno dovoljenje. Če bo občina območje pridobila v last, bodo prostorski akt spremenili. Po neuradnih podatkih naj bi interes za to zemljišče imeli še drugi. Izolski podjetnik Aco Kabanica je potrdil, da se je skupaj z Gašparjem Gašparjem Mišičem zanimal za nakup. A sta ob dejstvu, da letno nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča znaša približno 84.000 evrov, in tem, da bi za prilagoditev projekta in vseh dovoljenj potrebovala vsaj sedem let, namero opustila. Oddajo ponudbe so zanikali tudi v idrijskem Kolektorju.

Grafist odkupil občinski del Solisa

Predstavnik Grafista Ante Guberac interesa za izolsko zemljišče ni ne potrdil ne zanikal, omenil pa je, da so od koprske občine odkupili podzemno garažno hišo in del nedokončanega stolpiča v kompleksu Solis. Za to so odšteli sedem milijonov evrov, za dokončanje gradnje pa bodo potrebovali še devet milijonov evrov. Del se bodo lotili v mesecu dni. Tu načrtujejo do 80 novih nadstandardnih stanovanj. Grafist obenem pričakuje še spremembo gradbenega dovoljenja, s katerim bi v stolpiču s poslovnimi prostori (kjer je tudi NLB) zgradil še 60 luksuznih stanovanj. Obenem čakajo tudi na dovoljenje za povečanje načrtovanega hotela za štiri etaže (na skupno pritličje plus osem etaž). V prihodnjem letu pa napoveduje še začetek gradnje do 40 stanovanj na Markovcu.