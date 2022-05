Objavljen vnovični razpis za direktorja TVS

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je objavila vnovični razpis za direktorja Televizije Slovenija (TVS). Rok za prijavo poteče v petek ob 12. uri. Edina kandidatka na zadnjem razpisu Natalija Gorščak, ki je na tem mestu že bila, po navedbah programskega sveta zavoda na zadnjem razpisu ni oddala popolne vloge.

Tudi tokratni razpis določa, da mora biti kandidat slovenski državljan z univerzitetno izobrazbo in najmanj petimi leti delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma dejavnosti, povezani z javnimi glasili. Poznati mora problematiko dejavnosti RTVS ter imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Nekdanja direktorica Natalija Gorščak se je odločila za izpodbijanje razrešitve na sodišču. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kandidati ne smejo biti poslanci DZ ali funkcionarji katere od političnih strank in ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTVS. Vlogi morajo priložiti program dela in vizijo razvoja TVS za obdobje od leta 2022 do leta 2026, torej za štiriletni mandat.

Gorščakova, katere vloga na razpisu, ki se je iztekel konec februarja, ni bila popolna, je direktorica TVS že bila. Vendar jo je generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough s tega mesta razrešil 20. avgusta lani. Nekdanja direktorica se je odločila za izpodbijanje razrešitve na sodišču. Za v. d. direktorja TVS je bil septembra lani imenovan Valentin Areh, ki pa se na zadnji razpis ni prijavil. Ko mu je potekel polletni mandat, je vodenje TVS prevzel generalni direktor.