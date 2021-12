Obtoženci izgubili ugodnost dveletnega zastaranja

V nadaljevanju preberite:

Kdo je hladnokrvno umoril direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, kot kaže, ne bomo nikoli izvedeli. Kazenski pregon zoper edinega osumljenca in potem obtoženega Milka Noviča je po intervenciji vrhovnega sodišča zastaral. Glede na obsežen kazenski spis bo na ponovnem sojenju nemogoče dokončno dokazati krivdo ali pravnomočno oprostiti glavnih akterjev primera Balkanski bojevnik.

Vtis o šibkosti pravosodnega sistema ljudje, ki to opazujejo samo od zunaj in v medijih, navadno dobijo le na podlagi odmevnejših primerov, predvsem tistih, v katerih so obtoženci iz takšnih ali drugačnih razlogov oproščeni. Še posebno pozorni in kritični so do zastaranja primerov.

Zastaranje tudi v očeh stroke pomeni, da pravosodni sistem na neki točki odpove, vendar ne gre vedno le za spretno izigravanje obtoženca in njegove obrambe, ampak so lahko tudi povsem življenjske okoliščine takšne, da je postopek v določenem času nemogoče izpeljati z vsemi pravicami, ki gredo po ustavi in zakonu obtožencem.