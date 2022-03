Obžalujejo, da so oglobili humanitarni avtobus

»Obžalujemo, da je prišlo do neljubega zapleta ter da voznik oziroma organizator prevoza nista izkoristila možnosti najave humanitarnega prevoza ali na licu mesta dokazala, da gre za tovrstni prevoz,« so sporočili iz Družbe za avtocestne v Republiki Sloveniji (Dars). V soboto dopoldne so namreč z 800 evri oglobili voznika avtobusa, ki je prek Slovenije v tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo prepeljal bolne ukrajinske otroke.



Na Darsu so pojasnili, da so sicer na podlagi zakonskih možnosti sprejeli odločitev, da so v luči vojne v Ukrajini do nadaljnjega vsa vozila z ukrajinskimi registrskimi tablicami opravičena plačila cestnine, vendar je treba humanitarne prevoze z vozili nad 3,5 tone največje dovoljene mase najaviti najmanj 24 ur vnaprej. Kot poudarjajo v avtocestni družbi pa - glede na okoliščine - zahtevke obravnavajo takoj, ko jih dobijo, četudi gre za manj kot 24 ur. Prav tako tiste humanitarne prevoze, ki niso najavljeni in jih cestninski nadzorniki ustavijo na terenu, oprostijo plačila cestnine, če predložijo dokumente, da gre za humanitarni prevoz.



Na ta način je do zdaj Slovenijo prevozilo nekaj tisoč osebnih avtomobilov in nekaj deset večjih vozili, namenjenih humanitarnemu prevozu. O tem, da je tovrstne prevoze treba najaviti, so obvestili vrsto domačih in tujih humanitarnih organizacij, vključno z ukrajinskim veleposlaništvom v Sloveniji,



Oddolžili se bodo z donacijo za pomoč beguncem



»V konkretnem primeru ni šlo za avtobus z ukrajinsko registrsko oznako, temveč za avtobus z italijansko registrsko številko, humanitarni prevoz ni bil najavljen, ravno tako voznik avtobusa v postopku cestninskega nadzora na počivališču Lom, na primorski avtocesti, ni predložil nobenega dokumenta ali potrdila, da gre za humanitarni prevoz. Avtobus ni bil opremljen z napravo DarsGo in je bil skladno z določbami zakona o cestninjenju v prekršku, zato je voznik avtobusa plačal 800 evrov globe,« navajajo na Darsu. Kljub temu se vsem prizadetim opravičujejo, vozniku avtobusa pa predlagajo, da izkoristi zakonsko možnost in vloži zahtevek za sodno varstvo, vključno z ustreznimi dokumenti, da je šlo za humanitarni prevoz, na podlagi katerega bo možno začeti postopek vračila plačane globe.



Za vse, ki potrebujejo podrobnejše informacije o humanitarnih prevozih, je 24 ur dan in vse dni v tednu na voljo tudi Darsov klicni center cestninjenja, kjer dnevno odgovorijo na več deset vprašanj, povezanih s tem. »Smo se pa na Darsu odločili, da bomo - tudi zaradi neljubega dogodka - Rdečemu križu in slovenski Karitas nakazali donaciji za pomoč beguncem iz Ukrajine,« so dodali.



Okoli 20 malih ukrajinskih bolnikov z materami in sorojenci so po poročanju tržaškega Primorskega dnevnika v Trst prepeljali v organizaciji italijanskega župnika Lorisa Giacomellija iz Piemonta, člana reda Don Orione, ki ima sprejemne centre tudi v Ukrajini.