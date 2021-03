Očitki o mobingu v UKC Maribor

Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor, je želel očitke o mobingu uvrstiti na dnevni red seje. FOTO: Tadej Regent/Delo

V mariborskem kliničnem centru se težave vrstijo: očitki glede preskakovanja vrst pri cepljenju proti covid-19, izplačilo visokih dodatkov, prijave mobinga in okužba kirurga z južnoafriško različico novega koronavirusa Navedeno je očitno predstavljalo prevelik zalogaj za, predsednika sveta zavoda, ki je položaj prevzel maja 2020, prejšnji teden pa je že odstopil. V odstopno izjavo je napisal, da odhaja iz osebnih razlogov, a poznavalci pravijo, da je taka formulacija le prikladen izgovor. Šabedru namreč zamerijo, da ni hotel sklicati izredne seje zavoda na temo mobinga.V zvezi s tem naj bi se na svet zavoda obrnili trije zaposleni, ki so trdili, da so pritiskov nadrejenih – bivše pomočnice direktorja za pravne zadeve ob podpori direktorja UKC Maribor – deležni, ker so opozarjali na nepravilnosti.Spomnimo, da to ni prvi primer mobinga v tamkajšnji ustanovi: še času prejšnjega vodstva so imeli zaradi tega že najmanj dva sodna spora.Prvo sporočilo glede zdaj aktualnega mobinga so člani sveta zavoda prejeli 5. avgusta 2020, sledila so še druga. 8. februarja 2021 so se razmere toliko zaostrile, da je bil predsedniku sveta zavoda podan predlog za sklic nujne seje. Namesto da bi jo sklical, je članom posredoval obrazložitev vodstva kliničnega centra in podatek, da bo februarja sklicana redna seja. Člane je obvestil še, da bo ministrstvo za zdravje zaprosil za usmeritev, če je obravnava mobinga sploh v pristojnosti sveta.Ker torej nujne seje ni sklical, so ga 14. februarja k temu znova pozvali, a je za 25. februarja sklical redno sejo, pri čemer na dnevnem redu ni bilo mobinga. Strokovni direktor bolnišnice je pri tem opozoril, da ni sodeloval pri sestavi dnevnega reda in da meni, da bi morali obravnavati tudi mobing. Začela so se zbirati soglasja, da se ta točka uvrsti na dnevni red, a še preden je rok za zbiranje soglasij potekel, je predsednik sveta Šabeder sporočil, da sklicano 29. redno sejo do nadaljnjega prelaga »zaradi potrebne pridobitve predhodnega mnenja v skladu s predpisi pred odločanjem«.Glede ravnanja v opisani zadevi smo želeli slišati stališče Šabedra, tudi podpredsednika mariborske SDS, a se na naše elektronsko sporočilo ni odzval. Ob imenovanju lani je dejal, da je njegov cilj preseči nekatera dosedanja nesoglasja med svetom zavoda in upravo v dobro bolnika.Danes ob 15. uri seja, na kateri bo obravnavan tudi mobing, končno bo. Sklical jo je namestnik predsednika sveta zavoda. Med obravnavo pritožb domnevno prizadetih delavcev bo zaradi varovanja osebnih podatkov seja zaprta za javnost, poročevalka pa bo članica sveta zavoda, ki je tudi predlagala sklic nujne seje.Na dnevnem redu so še obravnava poročila o izrednem odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja, potrditev izvedbe naložbe v izboljšanje sistema hlajenja v računalniškem centru ter seznanitev s poročilom o notranji reviziji obvladovanja tveganj v skladišču tehničnega materiala in živil. Ob tem revizor menda sploh ni preverjal konkretnih primerov in oškodovanja, na katere je delavec opozarjal, zato utegne biti ta del seje še posebej zanimiv.Uprava bo člane sveta zavoda seznanila tudi s predvidenim rezultatom lanskega poslovanja: UKC Maribor bo po doslej znanih podatkih zaključil lansko poslovno leto s pozitivnim rezultatom v višini 6,7 milijona evrov. Prihodke so zvišali za 20 odstotkov, z 234 na 282 milijonov evrov. Nedvomno gre dober rezultat pripisat zdravljenju covid bolnikov. Cene za zdravljenje enega posameznika s to okužbo se namreč gibljejo med 8000 in skoraj 49.000 evri. Za primerjavo: cena za različne perkutane posege na srcu, srčnih zaklopkah in koronarnih arterijah znašajo za UKC Ljubljana do 6943,83 evra.Zaradi očitno pretiranih cen za zdravljenje covid bolnikov, na račun katerih zdaj bolnišnice poslujejo izjemno dobro, bo na ministrstvu za zdravje danes potekal prvi delovni sestanek z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS za korekcijo cen. Pisno pobudo za to je ZZZS naslovil na vlado in pristojna ministrstva za zdravje in za finance 29. januarja 2021. O korekciji cen mora namreč odločiti vlada v okviru odločitve o spornih vprašanjih k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021.