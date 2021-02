Od danes mogoče s podpisom podpreti »ja pomeni ja«

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Očitki o nedopustnem oviranju osnovnih demokratičnih postopkov

Danes je začel teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov v podporo predlogu redefinicije kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja po modelu »ja pomeni ja«, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec. Ob tem v inštitutu opozarjajo na težave pri oddaji podpisov na ljubljanski upravni enoti, tam pa očitke o oviranju postopkov zavračajo.Potem ko je Inštitut 8. marec pred dvema tednoma v DZ vložil pobudo za zbiranje podpisov državljanov v podporo predlogu novele kazenskega zakonika, je danes začel teči 60-dnevni rok za zbiranje 5000 overjenih podpisov.V inštitutu sicer predlagajo redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja z uvedbo modela afirmativnega soglasja »ja pomeni ja«, v katerem je za spolni odnos potrebna svobodna privolitev. Medtem ko je veljavna ureditev utemeljena na uporabi sile, pa bi model afirmativnega soglasja ustrezno zaščitil žrtve in omogočal učinkovit pregon storilcev, so prepričani.Podpise v podporo predlogu je mogoče oddati na dva načina: osebno na upravni enoti ali z elektronskim podpisom prek e-uprave. A je pri oddajanju podpisov po navedbah inštituta že danes zjutraj prišlo do težav. Kot opozarjajo, so se s predstavniki DZ ter ministrstev za javno upravo in za notranje zadeve dogovorili, da bo obrazec mogoče podpisati kadarkoli v poslovnem času upravnih enot in brez predhodnega naročanja, pa tega danes niso mogli storiti na izpostavi ljubljanske upravne enote na Linhartovi.To po njihovih navedbah pomeni nedopustno oviranje osnovnih demokratičnih postopkov in onemogočanje osnovne ustavne pravice. O tem so obvestili pristojne in pričakujejo, da bodo nemudoma zagotovili neovirano oddajanje podpisov podpore.Na njihove trditve so se odzvali na ministrstvu za javno upravo in ljubljanski upravni enoti, kjer zavračajo očitke, da je bilo evidentiranje podpisov onemogočeno. Kot so pojasnili na ministrstvu, je zaradi okužb z novim koronavirusom delo Upravne enote Ljubljana na Linhartovi omejeno, zato tam ne morejo zagotoviti posebnega okenca za oddajo podpisov. Tako lahko volivci podpise oddajo s predhodnim naročanjem ali počakajo na prost termin.Je pa posebno okence, kjer stranke lahko oddajo podpise podpore, odprto v Tobačni ulici. Prednost bodo imele tiste stranke, ki se bodo predhodno naročile, število odprtih okenc pa bodo sproti prilagajali glede na število strank. Sicer pa volivci v Ljubljani podpis lahko oddajo na lokacijah Tobačna in Linhartova ter na krajevnem uradu Medvode. O tem je minister za javno upravo Boštjan Koritnik v telefonskem pogovoru obvestil tudi predstavnico Inštituta 8. marec, so sporočili z ministrstva.Predlagatelji zakonodajne iniciative morajo sicer v 60 dneh zbrati vsaj 5000 overjenih podpisov. Če bodo izpolnjeni vsi pogoji, se bo začel zakonodajni postopek, DZ pa predlog obravnava po enakem postopku kot vse druge zakone.