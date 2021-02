Johnson&Johnson v ZDA vložil prošnjo za izredno odobritev cepiva

KLJUČNI POUDARKI: Vlada je napovedala sproščanje gospodarskih dejavnosti ob pogoju testiranja.

Podjetje Johnson&Johnson je včeraj pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) vložilo prošnjo za izredno odobritev uporabe njegovega cepiva proti covidu-19. V podjetju so napovedali, da bo prošnjo za odobritev v kratkem vložili tudi v Evropski uniji.Cepivo Johnson&Johnson se bistveno razlikuje od cepiv Moderne in Pfizerja. Za vzpostavitev imunosti je potreben en odmerek in ne dva. Testiranja na 44.000 prostovoljcih v ZDA, Latinski Ameriki in Južni Afriki so pokazala, da je cepivo 66-odstotno učinkovito.V ZDA so doslej z enim odmerkom cepiv Moderne ali Pfizerja cepili 27 milijonov ljudi, z obema pa že več kot šest milijonov. Tretje odobreno cepivo bo dobrodošlo, saj število smrti zaradi covida-19 v ZDA še naprej narašča, njihovo dnevno število ne pade pod 3000, čeprav se število novih okužb in hospitalizacij zmanjšuje. Do včeraj zvečer se je po podatkih univerze Johns Hopkins v ZDA okužilo 26,7 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 456.000.Od danes veljajo spremembe odloka o pogojih za vstop v Slovenijo, ki predvidevajo manj izjem za vstop v državo brez karantene in negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom. Po novem bodo morali za prehod meje brez napotitve v karanteno negativni test, ki ne bo smel biti starejši od sedmih dni, predložiti čezmejni dnevni delovni migranti, ki delajo v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja in se vračajo v 14 urah po prehodu meje, ter osebe, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje.Brazilski generalni državni tožileczačenja s preliminarno preiskavo predsednikain ministra za zdravjezaradi suma malomarnega ravnanja med izbruhom bolezni covid-19 v amazonskem mestu Manaus na severu države, piše tiskovna agencija Reuters ob sklicevanju na dokument, ki so ga pridobili. V Manausu, kjer se je razvila svojevrstna različica novega koronavirusa, je namreč januarja zmanjkalo kisika za covidne bolnike, vlada pa ga je zato morala z letali dovažati iz drugih delov države.Z današnjo uveljavitvijo osmega protikoronskega zakona se dosedanjim ukrepom za blažitev posledic epidemije covida-19 pridružuje še za 320 milijonov evrov dodatnih. Ključna sta subvencioniranje dviga minimalne plače in podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Subvencioniranje čakanja na delo bo veljalo še do konca aprila. Nato ga bo lahko vlada podaljšala še dvakrat za po mesec dni. Ukrep bodo lahko koristili delodajalci, registrirani do konca lanskega leta, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije letos upadli za več kot 20 odstotkov. Ob tem bo podjetjem v dejavnostih, ki so z vladnimi odloki zaprte, država od 1. februarja letos povrnila nadomestila plač delavcev v celoti, torej t. i. drugi bruto.Glede subvencioniranja dviga minimalne plače pa v zakonu piše, da bo država delodajalcem v letošnjem prvem polletju plačevala po 50 evrov subvencije za delavca z minimalno plačo, v drugi polovici pa bodo plačevali prispevke za socialno varnost od nižje osnove kot doslej.