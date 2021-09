Od jutri prepoved shoda pred RTV

Policija je zaradi petkovega incidenta, ko so protestniki gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS), vdrli v studio RTV Slovenija, pridržala eno osebo in ugotovili več kršitev. Foto: Voranc Vogel/DELO

Zaradi utemeljenih razlogov bodo državni uradniki organizatorjem protestov pred nacionalko jutri vročili odločbo o prepovedi shoda. Foto: Voranc Vogel /DELO



Kdo je dal predlog in kdo dovoljenje

Kot vodja rediteljev gibanja OPS je v odločbi za shod naveden Ladislav Troha. Foto: Voranc Vogel/DELO

»Ker je upravna enota danes okoli 12. dopoldne prejela predlog policije za prepoved shoda pred poslopjem RTV in ga tudi ustrezno argumentirala, bomo organizatorjem protesta po skrajšanem postopku jutri vročili odločbo o prepovedi shoda,« je povedal, načelnik UE Ljubljana. Zanimivo je, da organizator protestov ni gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS), kot je bilo v javnosti večkrat poudarjeno, ampak je to, kot odgovorna oseba organizatorja, vodja rediteljev pa. Odločbo o prepovedi shoda bo jutri torej prejela Pesjakova.Ko smo na policijo danes naslovili vprašanja, ali in kdaj bodo policisti protestnikom, ki so dobre štiri mesece nadlegovali zaposlene in mimoidoče pred vhodom v RTV hišo, v petek pa celo vdrli v televizijski studio, prepovedali shod, so odgovorili, da lahko odločbo vroči le upravni organ, torej UE Ljubljana.In ker so na ljubljanski upravni enoti danes opoldne na več straneh prejeli argumentirani predlog policije za prepoved protesta, so se državni uradniki odločili, da bodo organizatorjem danes vročili odločbo, s katero jim bodo prepovedali nadaljnje shode pred nacionalko. »Če jim odločbe ne bomo mogli fizično izročiti, bo ta romala v pisemski nabiralnik. To pomeni, da bo začela veljati takoj,« je dodal Babič.Ob tem je Babič kot načelnik največje upravne enote v državi pojasnil, da so policijski predlog za prepoved javnega shoda pregledali že konec julija in na ustni obravnavi želeli ugotoviti resnično stanje.»Na obravnavi je organizator časovno opredelil javni shod, opredelil prireditveni prostor, navedel način varovanja in čas trajanja javnega shoda. Ker Policijska postaja Ljubljana Center v predlogu za prepoved ni navedla konkretnih razlogov, zaradi katerih bi bilo na javnem shodu ogroženo življenje in zdravje ljudi, nismo mogli slediti predlogu policije za prepoved javnega shoda. Ta je potekal kot 'Miroljubno zborovanje za osvoboditev, očiščenje, preporod RTV SLO in Slovenije'. Zaradi tega smo postopek predloga prepovedi ustavili in vlogo za dovolitev javnega shoda odstopili nazaj v reševanje Policijski postaji Ljubljana Center,« je še pojasnil Babič.S policije so sporočili, da so ob petkovem incidentu ugotovili 44 kršitev javnega reda in miru, 18 kršitev zakona o zasebnem varovanju, 26 kršitev zakona o javnih zbiranjih ter dve kršitvi zakona o osebni izkaznici. Prav tako so policisti zasegli zvočne naprave in shod razpustili. Na vprašanje, koliko oseb so v petek pridržali, pa so odgovorili: »Na kraju je bila pridržana ena oseba po 64. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije za nujno potreben čas – dokler niso minili razlogi za pridržanje.«