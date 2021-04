Od ponedeljka naprej na počitnice tudi po Sloveniji

Lažje se bodo prilagodili manjši

V ponedeljek se lahko odprejo turistične nastanitve, a le do trideset sob (ne glede na velikost samega objekta). FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Kritični do pogojev za delovanje panoge

»Novost je, da se v vseh regijah dovoli ponudba nastanitvenih storitev v obratih do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost obrata, pod pogojem dokazil potrošnikov o testiranju, cepljenju ali prebolelosti,« je na današnji novinarski konferenci dejal državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. To vključuje tudi ponudbo programov za dobro počutje, ki jih nastanitveni obrat ponuja. Za goste je pod določenimi pogoji dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti na vrtovih teh obratov in v sobah (sobna strežba), dovoljen je tudi osebni prevzem jedi in pijač.S ponedeljkom se odpirajo tudi kampi, je še napovedal državni sekretar.Vlada je sicer na včerajšnji seji sprostila nekatere zaščitne ukrepe proti širjenju epidemije, saj se izboljšuje epidemiološka slika, obenem pa se bližajo prvomajske počitnice. Tako je že od jutri naprej dovoljeno prehajanje meja med regijami.V obalno-kraški, goriški in pomurski statistični regiji, ki so prešle v rumeno fazo, se s ponedeljkom odpira tudi notranjost lokalov. Tudi tu je za potrošnika pogoj testiranje oziroma dokazilo o prebolelosti ali cepljenju. V oranžnih regijah – podravski, koroški, savinjski, zasavski, posavski, v jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, primorsko-notranjski in gorenjski regiji – pa so od ponedeljka naprej lahko odprti gostinski vrtovi in terase.»Odprli bomo,« je odločen, lastnik portoroškega hotela Tomi. »Imamo 37 sob, pri čemer bomo nadstropje s sedmimi sobami imeli zaprto, kar se nam ravno izide. Enako je bilo s postopnim odpiranjem že lani,« pravi. Rezervacije za prihodnji teden že imajo. »Manjšim hotelom se bo lažje prilagoditi kot večjim, ki bodo morali preračunati, ali se jim odprtje sploh izplača,« meni. Kljub temu vsi čakajo, ali se bodo »odprle« tudi Avstrija, Nemčija in Italija.»Države poskušajo čim bolj zadržati svoje državljane doma. Enako je bilo lani, ko smo imeli od odprtju najprej 'bum' avstrijskih gostov, potem pa so imeli težave ob ponovnem vstopu v domovino, kar je posledično vplivalo na njihov upad,« poudari. Po sogovornikovih besedah bo letošnja sezona za hotelirje bistveno težja od lanske – skrbeti bodo morali za vso dokumentacijo o cepljenju, prebolelosti covida-19 in imeti informacije o tem, kje se bo mogoče testirati. Težave bodo tudi s kadrom. »Največji izziv bo zagotoviti pravi kader, saj mnogi bežijo iz panoge,« še oceni.»Odprli bomo takoj, ko bo mogoče, in sicer vse,« pove tudi, direktor Hotelov Belvedere, ki upravlja s Hotelom Belvedere in kampom na Belvederju ter izolskim Hotelom Marina. Kot omeni, morajo do ponedeljka še razčistiti s številnimi nejasnostmi. »Ne nameravamo pa pregledovati dokumentacije gostov glede cepljenja in prebolelosti, takih navodil tudi nimamo. Pripravili bomo le izjavo, da jo lahko izpolnijo,« poudari. O možnosti testiranja na recepciji – kot to napovedujejo v hrvaški Istri – pa bodo še razmislili.V gostinski in turistični panogi so kritični do pogojev, pod katerimi jim bo v prihodnjih dneh dovoljeno ponujanje storitev gostom. Veliko je odprtih vprašanj, hotelirji potrebujejo čas, da se na nove pogoje prilagodijo, rezervacij pa nimajo, je za STA povedal, predsednik Združenja hotelirjev Slovenije pri Turistično-gostinski zbornici Slovenije (TGZS) in direktor ljubljanskega hotela Slon. Glede pogoja testiranja gostov na okužbo z novim koronavirusom je opozoril, da ni jasno, kaj pri nas sploh je definicija opravljenega testa. Vprašanje je, denimo, ali mora test opraviti zdravstveno osebje, ali je potrebno pisno potrdilo, mora biti test opravljen pred prijavo gosta v hotel in tako naprej. V Avstriji lahko na primer hotelirji svoje osebje testirajo sami, brez zdravstvenega osebja. Po njegovih besedah nekateri hotelirji že napovedujejo, da bodo ostali do nadaljnjega zaprti, saj se jim obratovanje pod postavljenimi pogoji ne izplača.Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS)pa je prepričan, da je odločitev o pogojih obratovanja diskriminatorna do te panoge. »V zaprtih prostorih lahko stotisoče zaposlenih opravlja svoje delo osem ur na dan, brez teh pogojev lahko obiskujemo vrsto lokalov in zaprtih prostorov,« je spomnil. Prepričan je, da so predpisani pogoji, pod katerimi lahko gostinci delajo, za večino v praksi neuresničljivi. Opozoril je tudi na težavno nadziranje gostov, ali imajo vsa dokazila za vstop v lokal oziroma turistično namestitev.