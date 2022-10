Od spremembe zakona več tisoč novih motoristov

Po spremembi zakona o voznikih, ki se je začela uporabljati 1. junija, lahko z vozniškim izpitom B-kategorije in opravljenimi najmanj šestimi urami vožnje pridobimo tako imenovano kodo 125, s katero lahko po Sloveniji vozimo motorno kolo s prostornino motorja do 125 kubičnih centimetrov. Rezultati zakonodajne spremembe so veliki. Prodaja teh motorjev se je povečala za štirikrat, v treh mesecih pa so izdali skoraj 2800 vozniških dovoljenj s kodo 125.

Direktor Javne agencije RS za varnost prometa Jože Hribar je v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem dejal, da so poenostavitve dobrodošle, a dodal: »Odgovornost, ki jo imajo šole vožnje in njihovi učitelji za usposabljanje kandidatov, je velika. Učitelj vožnje mora poskrbeti, da kandidat opravi celoten program, tudi če oceni, da je za to potrebnih več ur. Zakon namreč predpisuje le minimalno šest ur, kar je izhodišče in ne pravilo.« Spomnil je, da je za posledicami prometnih nesreč lani umrlo 27 motoristov in pet mopedistov, do konca letošnjega septembra pa 11 motoristov in en mopedist.

Agencija že izvaja monitoring, kako to praktično usposabljanje poteka, je povedal predsednik AMZS Andrej Brglez: »Ali kandidati iščejo bližnjice in se skušajo dogovoriti samo za obvezne ure; morda bomo skozi monitoring ugotovili, da je to premalo, in se bomo odzvali. Vsekakor pa že zdaj vemo, da se je zelo povečalo število motoristov, da so to tisti, ki prej niso bili na motorju, in zelo priporočamo, da naredijo nadgradnjo specialističnega tečaja, ker je to res dobra naložba.«

Število registriranih motornih koles in veljavnih vozniških dovoljenj za kategorijo A1 narašča, 2. oktobra jih je bilo po Hribarjevih navedbah več kot 157.000. S spremembo zakona o voznikih se število teh, ki sedejo na motor, še povečuje. Povečalo se je tudi povpraševanje po 125-kubičnih motorjih, je povedal Sergej Petkovšek iz AS Domžale Moto centra: »V prvih devetih mesecih letos je v primerjavi z lani prodaja motociklov zrasla za štirikrat. Še lani je 125-kubični razred med motornimi kolesi predstavljal 16 odstotkov, letos pa 40 odstotkov.« Dodal je, da nekateri prav v avtošoli ugotovijo, da to ni zanje: »Veliko se jih je že oglasilo za vračilo avansa, ker se je ob prvem stiku z motorjem izkazalo, da nimajo potrebne motorike. Ker motocikel, četudi 125-kubičen, se uporablja povsem drugače kot avto.«

Tudi inštruktor varne vožnje Vojko Safran iz AMZS je dejal, da bo nekdo, ki prej nikoli ni sedel na motorju, težko vse usvojil v šestih urah: »Voziti motorno kolo ni dovolj, treba ga je znati obvladovati. Za to pa je potreben trening. Praksa kaže, da motoristi ne obvladujejo tehnik zaviranja, vožnje v ovinek in gledanja. Mislijo, da je zavorna pot precej krajša kot pri osebnem vozilu, kar pa ni res. Lahko je prej daljša kot krajša.«