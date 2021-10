»Selekcijo bova morala narediti, toliko stvari imava,« tokratni pogovor uvede Ali Žerdin. »Na dnevnem redu je več interpelacij, od ministrice za šolstvo in izobraževanje prek pravosodnega ministra do ministrov za notranje zadeve in za okolje. Katera ti je najljubša?« Žerdin vpraša kolega Janeza Markeša.

»Nobena mi ni ljuba. Bolj me skrbi gostota teh dogodkov. Kako jo oceniti? Pred par dnevi smo bili še globoko potopljeni v pranje denarja za nove medije Janeza Janše v povezavi z Madžari in BiH ...« odgovori Markeš.

»Neke gotovinske transakcije so se odvijale pri mariborski notarki, ki so bile globoko nenavadne, a niso imele večjega odmeva,« ga dopolni Žerdin.

»Če neka stranka ali predsednik vlade izkažeta tak način poslovanja v državi, ki naj bi jo pravno zastopal, simbolno pa sploh, bi morali slediti odstopi in kazenski pregon. Spet bi se moral znajti v arestu. Namesto tega nas spremljajo afere s takim tempom, da mu ne moremo slediti. Zgodi se pa nič. To je skrb vzbujajoče.

Zagledamo, kako se na spletu v cerkvenem zvoniku znajde ostrostrelska puška in gre to mimo. Najdemo Hojsa, ki ‘pohojsa’ celotno policijo in se do novinarjev obnaša kot barbar, kar v resnici tudi je, in se ne zgodi nič. Janša nadere Marka Rutteja, Sophio in 't Velde in pol Evrope, užali tako rekoč vse omikance, ki štejejo v redu demokracije. In se ne zgodi nič.

To nas lahko vrže v malodušje, v tisto ‘saj je vse vseeno’, in če vprašaš, katera afera ti je ljubša, se zgodi, da ti je za vse vseeno. Zbudimo se v gozdu barbarizma, kakršnega nismo bili vajeni, pa smo bili že vajeni vsega slabega,« je prepričan Markeš.

»Mentaliteta, v kateri smo, pa je: Vsi so enaki,« nadaljuje Žerdin.

»Kakšno barbarsko oblast imamo! In to nam na koncu pove Evropa. Iz dvojih ust. In 't Veldova je rekla, da take debate še ni slišala, tudi Rutte je rekel, da česa takega še ni slišal. Takega načina diskurza, debate in družbenih odnosov.«

V Avstriji je Sebastian Kurz odstopil za bistveno manjšo stvar, in to zelo hitro, se med pogovorom o stampedu afer strinjata sogovornika. »Janša se izkazuje kot teoretsko klasičen totalitarec,« je prepričan Makeš, ki je med pogovorom potegnil vzporednice tudi s Stalinom.