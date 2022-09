Od vlade v draginji ljudje pričakujejo več

V nadaljevanju preberite:

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je prejšnji četrtek predstavil ukrepe, s katerih bi njihovi državljani lažje premagovali draginjo; napovedal je regulacijo cen hrane (omejitev najvišjih cen za olje, mleko, moko, sladkor in nekatere vrste mesa v prodaji na drobno) ter omejitev marž trgovcev za te izdelke na enega do največ pet odstotkov. Ob istem času pa je ob sto dneh vlade slovenski premier Robert Golob izjavil, da regulacije cen hrane med ukrepi za zdaj niso predvideli. To je v nasprotju s pričakovanji, ki jih kaže anketa Mediane za naš časopis. Vlada pa medtem ne ve, ali se morebiti nekatere cene v trgovinah povišujejo špekulativno.