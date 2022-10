Neža Kogovšek Šalamon, kandidatka za ustavno sodnico, za katero bo koalicija glede na napovedi zagotovila potrebnih 46 glasov, je na današnji predstavitvi v predsedniški palači pojasnila, da vso svojo poklicno pot deluje na področju človekovih pravic, predvsem na področju pravic marginaliziranih skupin. Trenutno je vodja oddelka za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo pri zagovorniku načela enakosti. »Človekove pravice pripadajo vsem, vezane so na človeka in njegovo dostojanstvo,« je povedala na predstavitvi v predsedniški palači. Na splošni ravni si bo med drugim prizadevala za ohranjanje zaupanja ljudi v pravno državo.

Kogovšek Šalamonova se je že med študijem ukvarjala s pravnim varstvom beguncev, iz te tematike je leta 2002 tudi diplomirala. Kot štipendistka sklada Ron Brown ameriškega zunanjega ministrstva je leta 2004 magistrirala na Univerzi Notre Dame s področja mednarodnega prava človekovih pravic. Leta 2006 je opravila pravosodni izpit, doktorirala je v letu 2011 na ljubljanski pravni fakulteti z disertacijo o ustavnih, mednarodnopravnih in primerjalnih vidikih izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.

Leta 2005 se je vključila v raziskovalno skupino Mirovnega inštituta, z oktobrom 2012 pa je postala njegova direktorica. Leta 2016 je bila izglasovana med deset najvplivnejših pravnikov v Sloveniji in nominirana v program 40 mladih evropskih voditeljev za leto 2017. Kot raziskovalka je sodelovala v številnih mednarodnih projektih, že drugi mandat je tudi članica evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), ki je telo Sveta Evrope.

Neža Kogovšek Šalamon bo – če oziroma ko bo dobila podporo v državnem zboru – nadomestila ustavnega sodnika Marijana Pavčnika, ki je predčasno končal mandat. Za to mesto sta kandidirala tudi Andraž Teršek in Andraž Zidar.