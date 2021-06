Od Zdravljice in medu do potice in panterja

Faksimile Zdravljice, potica, kravata, ruta, bučno olje, istrski tartuf, med, piranska sol, pametna steklenica za vodo, manšetni gumb z motivom panterja. To je nekaj stvari z dolgega seznama promocijskih in protokolarnih daril slovenskega predsedovanja svetu EU.V izboru se zrcalita dve temi: to, da je Slovenija letos evropska gastronomska regija, in trajnost, ki je bila upoštevana pri količini in izbiri daril. Najvišje protokolarno darilo za predsednike, premierje in voditelje institucij EU bo faksimile Zdravljice. To je povezano s prvim predsedovanjem leta 2008, ko je bil pred sedežem sveta EU v palači Justus Lipsius pri Schumanovem krožišču v Bruslju postavljen steber z napisom Žive naj vsi narodi v vseh tedanjih uradnih jezikih EU.Ženske predsednice bodo zraven rute dobile pametno steklenico EQUA, ki opozarja na redno uživanje tekočine in v povezavi z mobilno aplikacijo izračunava dnevni vnos. Takšna trajnostna steklenica naj bi na leto nadomestila 217 plastičnih steklenic za enkratno rabo.Moški predsedniki bodo zraven kravate dobili še manšetni gumb z motivom panterja. Tak motiv se je po navedbah s spletne strani prihajajočega predsedstva pojavljal na grbih plemiških družin v 12. in 13. stoletju na skoraj celotnem ozemlju današnje Slovenije. »Darilo je simbolična povezava z letošnjim praznovanjem 30. obletnice slovenske samostojnosti,« so pojasnili.Udeleženci zasedanj bodo prejeli kulinarične pakete z avtentičnimi slovenskimi izdelki in knjigo s tradicionalnimi recepti. Med darili bodo paketi s piransko soljo, izdelki iz buč, medu in istrskih tartufov. Kot posebno kulinarično darilo bo tradicionalna slovenska potica.