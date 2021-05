Odbor za finance zavrnil referendumsko pobudo

Parlamentarni odbor za finance je pričakovano odločil, da predlog štirih opozicijskih strank, da naj se za vladni predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu razpiše predhodni posvetovalni referendum, ni primeren. Predlagatelji so vladi očitali, da zakon ne rešuje financiranja pokojnin, ampak omogoča neomejeno politično kadrovanje v državnih podjetjih, koalicijski poslanci so trdili nasprotno.Poslanske skupine Levica, SD, LMŠ in SAB so predlagale razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o demografskem skladu, saj menijo, da so predlagane rešitve škodljive in ne bodo rešile problema podhranjenosti javne pokojninske blagajne. Prepričani so namreč, da bo vlada z ustanovitvijo sklada v predlagani obliki »pridobila nove vzvode za poseganje v nadzorne odbore državnih družb in njihovo privatizacijo«.Koalicijski poslanci in tudi predsednik odboraso trdili, da so predlagane rešitve v korist upokojencem in da bo ključno besedo pri imenovanju organov ter sprejemanju aktov sklada imel državni zbor, in ne vlada.(Levica) pa je opozoril, da bo torej to v rokah vsakokratne koalicije, ki bo lahko imenovala nadzornike po svojem okusu. Poudaril je tudi, da v 11-članskem nadzornem svetu ne bo niti enega predstavnika delavcev.»Občutek je, da je v Sloveniji stvari težko premakniti na bolje,« pa je menil(NSi), ki je bil kritičen že do samega referendumskega vprašanja.V odboru svojega mesta nimajo nepovezani poslanci, kljub drugačnim napovedim pa so na sejo prišli poslanci LMŠ. O referendumski pobudi bo sredi maja odločal še državni zbor.