Odbor za notranje zadeve danes o kazni za nedostojno vedenje do oblasti

Odbor DZ za notranje zadeve bo danes obravnaval predlog novele zakona o javnem redu in miru. V prejšnjem tednu je odmevalo predvsem dopolnilo, s katerim koalicija predlaga uvedbo denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. Predlog dopolnila je pripravilo notranje ministrstvo, z njim pa soglaša tudi vlada.



Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo po skrajšanem postopku obravnaval predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru. Predlog novele je sicer že ob vložitvi predvideval posege v 25 od skupno 30 členov zakonskega besedila, tako da je zakonodajno-pravna služba DZ opozorila, da je ob tako obsežnih spremembah treba pripraviti nov zakon, in ne novelo.

Predvidena globa od 500 do tisoč evrov

Med glavnimi rešitvami v predlogu novele so sicer na ministrstvu izpostavili preprečevanje opravljanja nalog samoorganiziranim združbam s tendenco izvajanja zakonskih nalog organov oblasti, širitev nabora upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe, ter uvedbo prekrška, storjenega s hrupom.



A obsežno razpravo je pričakovati zlasti ob predlaganem dopolnilu koalicijskih poslancev, s katerim je predvidena globa od 500 do tisoč evrov za tistega, ki »se prepira, vpije ali se nedostojno vede« do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. Takšno ravnanje bo lahko obravnavano kot prekršek tudi, če ga bo na kraju osebno zaznala pooblaščena uradna oseba.



Notranji minister Aleš Hojs je pojasnil, da so se za to odločili, ker so ugotovili, da je policija ob takšnih primerih napadov nemočna. Do predloga pa so kritični v opozicijskih LMŠ, SD in Levici.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: