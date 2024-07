Odgovorni zanikajo informacijo o požigu

Na novinarski konferenci o poažrih na Krasu je danes popoldne minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ljudi pozval, naj ne hodijo v bližino požarišča. Prebivalce okoliških krajev je pozval, naj pazijo na otroke, saj so ceste polne intervencijskih vozil, voznike pa pozval k strpnosti. O vsem obvešča tudi predsednika vlade, je pojasnil minister. Zaradi vročinskega vala se s požari soočajo tudi okoliške države, je dejal minister in opozoril, naj ljudje ne kurijo ognja v naravi.

Poklukar je pojasnil še, da slovenska policija šele preiskuje, ali je bil na delu požigalec. Poudaril je, da preiskava še ni zaključena. Tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić je dejal, da so novice o požigu dezinformacija, saj kriminalistična preiskava še poteka.

Sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec je pojasnil, da sta dva slovenska helikopterja trenutno v Makedoniji, kjer pomaga z gašenjem, vendar ocenjuje, da trenutno še ni potrebe po tem, da bi ju vrnili v Slovenijo. Letala so na požarišče odvrgla že 150.000 litrov vode, so pojasnili v Civilni zaščiti. Na požarišču bodo gotovo prisotni še več dni, so napovedali.