Odločanje o generalni direktorici ZZZS

Skupščina javne zdravstvene blagajne (ZZZS) bo danes odločala o imenovanju nove generalne direktorice Tatjane Mlakar. Prejela je nekaj pobud, da bi bilo glasovanje tajno, za kar je – v nasprotju z državnim zborom – že predvidela postopek. Seja 45-članske skupščine bo virtualna, tajno glasovanje pa po pošti, če se bodo danes zanj odločili.



Med tremi kandidati – na že tretji zapovrstni razpis sta bila prijavljena še sedanji generalni direktor Marjan Sušelj in nekdanji Samo Fakin – je upravni odbor s tesno večino šestih glasov proti petim izbral Tatjano Mlakar, doktorico ekonomskih ved, direktorico območnih enot ZZZS v Novem mestu in Krškem.

Nihče ne ve, kako bo

Če bo glasovanje tajno, je nemogoče predvideti, kako se bodo predstavniki treh interesnih skupin – delojemalcev, delodajalcev in vlade – odločili. Tudi njihovi najbolj reprezentativni predstavnici Lučka Boehm iz Svobodnih sindikatov Slovenije in Tatjana Čerin iz gospodarske zbornice, ki sta hkrati predsednica in podpredsednica skupščine, včeraj izida glasovanja nista mogli napovedati.



»Delodajalci se pred skupščino nismo usklajevali. Želim si, da bi postopek končali v dobro zavarovanja, poslovanja in zagotavljanja storitev. Če se bo z imenovanjem direktorja predolgo zapletalo, bo za blagajno slabo,« je dejala Čerinova.



Predstavnika zaposlenih, ki sta bila pri sicer tajnem glasovanju v enajstčlanskem upravnem odboru zelo pomembna, tokrat ne glasujeta.

Nekateri od doma, drugi v dvorani

Virtualna je bila že decembrska skupščina. Večina od 45 članov je bila navzoča prek platforme Teams na svojih domovih, nekateri, ki niso dela z računalnikom ali od doma nimajo dobrih spletnih povezav, so prišli v prostore ZZZS v Ljubljano. Tu so jih razporedili v dve dvorani, zato so bili dovolj oddaljeni med seboj in so nosili maske. Celoten postopek in glasovanje vsakega posebej so snemali, glasovali so elektronsko. Tako bo tudi danes.

Tajno glasovanje s priporočeno pošto

Če se bodo odločili za tajno glasovanje o imenovanju direktorice, bo to potekalo po pošti. ZZZS bo vsakemu od 45 članov skupščine poslal domov s priporočeno pošiljko s povratnico prazen list z uradnim žigom, na enak način bodo izpolnjene liste člani skupščine tudi vrnili. Časa za odgovor bo 18 dni.



Rezultat bo znan na nadaljevanju skupščine, ki bo sklicana konec februarja ali na začetku marca.



Celoten postopek ne more biti končan do 2. marca, ko se bo sedanjemu direktorju Sušlju iztekel mandat, saj mora Mlakarjevo, če jo bo potrdila skupščina, potrditi še državni zbor. Do imenovanja nove generalne direktorice bo Sušelj še naprej vodil ZZZS kot vršilec dolžnosti, je predlagal upravni odbor skupščini. Skupščina bo danes glasovala tudi o tem.

