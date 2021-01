Bo predlog SMC zamajal koalicijo?

V nadaljevanju preberite:

Odločitev o tožilcih bo nov preizkus trdnosti koalicije. Zakonske spremembe, ki jih je pripravilo ministrstvo za pravosodje, bi omejile vpliv politike pri imenovanju in napredovanju tožilcev. SMC zakonske dopolnitve podpira, kaj bosta o njih rekli SDS in NSi, še ni jasno. Predlog, zaradi zamer SDS do nekaterih tožilskih odločitev, lahko povzroči nove razpoke v koaliciji.