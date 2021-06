Odobreno novo zdravilo za alzheimerjevo bolezen

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek prvič po skoraj 20 letih odobrila novo zdravilo za alzheimerjevo bolezen. V slovenskem združenju za pomoč pri demenci Spominčica se veselijo odkritja zdravila, ki po besedah društva predstavlja velik napredek pri zdravljenju bolezni, so danes sporočili iz združenja.



»Na Spominčici se zavedamo, da je pravočasna diagnoza ključna za uspešno zdravljenje bolezni. Odobritev te nove terapije še posebej izpostavlja pomen pravočasne diagnoze! Posameznikom je treba zagotoviti čim večjo korist v najkrajšem možnem času ter jih tudi vključiti v terapije in intervencije,« so v izjavi za javnost zapisali v društvu. »Srčno upamo, da je uvedba tega zdravila, prvega po letu 2003, korak k zagonu tudi drugih raziskav za pomoč in zdravljenje bolezni, ki povzročajo demenco,« so navedli.



Prav tako so poudarili, da novo zdravilo za marsikoga predstavljala možnost ozdravitve, vendar pa še zdaleč ni edini pomemben dejavnik zdravljenja in oskrbe oseb z demenco. V društvu si prizadevajo za partnerstvo z zdravstvenimi sistemi in zdravniki za zagotovitev pravočasne in natančne diagnoze ter dostop do zdravljenja, vodenja in načrtovanja nege.



Alzheimerjeva bolezen povzroča več kot 60 odstotkov vseh primerov demenc, za katero vsako leto po vsem svetu zboli več kot deset milijonov oseb. V Sloveniji je po ocenah v letu 2018 živelo 34.137 oseb z demenco, to število pa narašča. Ocenjujejo, da bi lahko osebe z demenco v letu 2050 predstavljale kar 3,4 odstotka celotnega prebivalstva Slovenije.



FDA je sklenila, da lahko zdravilo aducanumab, ki ga bodo tržili pod imenom aduhelm, pomaga bolnikom in je edino sredstvo, ki lahko zdravi bolezen, ne pa le odpravlja simptome. Odbor neodvisnih strokovnjakov je sicer ugotovil nezadostne dokaze o koristi zdravila, ki sta ga skupaj razvila ameriški Biogen in japonski Eisai, ter odsvetoval njegovo odobritev.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: