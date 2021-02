Odpiranje šol je bilo dobro organizirano

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.



Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»O napovedih težko govorimo, saj še niso na voljo podatki po zadnjih ukrepih oziroma sprostitvah v tem tednu. Je pa že na voljo dovolj podatkov, da lahko ocenimo, da je bilo odpiranje prvega triletja v šolah zelo dobro organizirano in zelo uspešno, saj ni bilo zaznati nobenih pomembnih negativnih sprememb v poteku epidemije, povezanih s tem,« je ocenila Maja Pohar Perme iz ekipe Sledilnika za covid-19.



»Sedanje prognoze za potek epidemije so vezane še na stanje pred sprostitvami, zato so najverjetneje preveč optimistične,« doda Pohar Permetova, sicer predstojnica inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko na ljubljanski medicinski fakulteti. Sledilnik za covid-19 ministrstva za izobraževanje znanost in šport kaže, da je aktivno okuženih 117 otrok, ki obiskujejo vrtce in šole, kar je 0,04 odstotka te populacije in je v rahlem porastu. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju je potrjeno pozitivnih na novi koronavirus več kot trikrat več (383 oziroma 0,77 odstotka vseh), trend pa je v upadanju. V karanteni je 133 oddelkov (dober odstotek vseh), kar vključuje 2549 otrok ali 0,79 odstotka vseh.

Da bi bili v šoli tudi po počitnicah

»Doma imamo pet oddelkov iz prve triade,« pravi ravnateljica Osnovne šole Koper Ingrid Poropat. V enem primeru je bil vzrok okužen učenec, v ostalih pa okužbe učiteljic. Zgodilo se je, denimo, da je bila ena od učiteljic v ponedeljek na vsakotedenskem rednem testiranju na novi koronavirus negativna, naslednji dan pa je začutila simptome bolezni in je bila nato na ponovnem testu pozitivna. »Odločili smo se, da bomo za otroke iz razredov, ki so v karanteni in so že preboleli covid-19, organizirali nujno varstvo,« omeni Poropatova. Kot doda, jo skrbi visoko število okužb v Kopru, ki celo izstopa na državni ravni, vzrok pa je predvidoma precej sproščeno vedenje ljudi.



»Prihodnji teden so počitnice in resnično si želim, da bi pouk nadaljevali,« navede sogovornica. Ko so v ponedeljek odprli šolska vrata, je bilo od 971 učencev navzočih 92 odstotkov, v torek 85 odstotkov, včeraj pa 75 odstotkov. »Zahvaliti se moram koprski območni enoti Inštituta za nacionalno zdravje, ki nam pomaga razrešiti marsikatero vprašanje, prav tako nam vedno pomagajo tudi predstavniki v svetu staršev, ki sodelujejo pri hitrem obveščanju staršev tudi prek svoje mreže,« izpostavi.



V Osnovni šoli Šmarje pri Kopru imajo malo manj kot 350 učencev in so se od odprtja naprej soočili z okužbami šestih učencev in enega zaposlenega. »Od danes sta skupaj dva razreda v karanteni,« je dejal ravnatelj Edi Glavina, ki je poudaril, da za zaščito učencev zgledno skrbijo.

Težave s hitrimi testi

»Imamo dve okužbi med zaposlenimi v vrtcu, čeprav so hitri testi v ponedeljek pokazali, da jih je okuženih 12,« razloži Vilijem Kovačič, ravnatelj Osnove šole Dobrova, pod katero spada tudi vrtec. »V ponedeljek smo imeli kar nekaj organizacijskih težav zaradi prvotnih napačnih rezultatov,« je pripomnil.



»Med zaposlenimi so trenutno okuženi učitelj, vrtčevski vzgojitelj in čistilka, med otroki pa jih je pet iz prvega in drugega razredu skupaj ter eden iz vrtca. V karanteni sta torej dva razreda in ena vrtčevska skupina,« povzame razmere Daniel Horvat, ravnatelj Osnovne šole dr. Ivana Korošca iz Borovnice. Podatki Sledilnika za covid-19 sicer kažejo, da imajo na šoli in v vrtcu trenutno 28 okužb, kar pa se po ravnateljevih besedah nanaša na vse, ki so v karanteni. V šoli in vrtcu je skupaj okoli 760 otrok in 130 zaposlenih.