Odstop Brgleza od kandidature za podpredsednika bi lahko premešal karte

Potem ko je evropski poslanec in kandidat za predsednika republike Milan Brglez odstopil kot predsednik konference SD in umaknil soglasje h kandidaturi za podpredsednika SD na volilnem kongresu 8. oktobra, so se znotraj stranke pojavile nove špekulacije o tem, kdo vse bi se po umiku vidnega člana lahko še vmešal v boj za dve podpredsedniški mesti.

Že prijavljenim evropskemu poslancu Matjažu Nemcu, županu Ajdovščine Tadeju Beočaninu, poslancu Damijanu Zrimu in nekdanjemu poslancu Francu Trčku bi se s podporo najmanj tretjine delegatov na samem kongresu na Ptuju lahko pridružil še kakšen kandidat. Omenja se politolog in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Jernej Štromajer.

Vse od odločitve, da ne bo kandidiral za predsednika stranke, pa se dopušča tudi možnost, da bi se za kandidaturo za podpredsednika odločil vodja poslanske skupine Jani Prednik. Predsednica stranke Tanja Fajon je dejala, da bi ga v tem primeru podprla, in zatrdila, da ga v prihodnosti vidi kot enega od možnih naslednikov na čelu stranke. Prednik nam je včeraj odgovoril, da še ni sprejel odločitve o morebitni podpredsedniški kandidaturi.

Takšne kandidature so sicer redke, a praviloma uspešne, saj ima takšen kandidat že takoj zagotovljenih okoli 150 od 400 glasov delegatov.

Bolj jasno pa se zdi, kateri kandidatki bosta zasedli podpredsedniški mesti – med štirimi namreč izstopata poslanka in podpredsednica državnega zbora Meira Hot in pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. V igri pa sta še generalna sekretarka ženskega foruma Mija Javornik in Zdravka Vasiljević Rudonić.