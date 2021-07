Odstopil naj bi Dikaučičev državni sekretar Anže Erbežnik

Manj kot mesec dni po nastopu položaja naj bi na pravosodnem ministrstvu odstopil, državni sekretar iz ekipe ministra poroča portal 24 ur . Informacije o odstopu so neuradne, za zdaj ni znano, kaj naj bi bil razlog zanj, dodaja portal.Vlada ga je na položaj državnega sekretarja imenovala 21. junija, začel je s 1. julijem. Ob njem je postal državni sekretar še, ki je to funkcijo sicer opravljal že v času mandata prejšnje ministrice. Ta je odstopila zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev.Erbežnik je znan kot profesor kazenskega prava, ki je kar sedemnajst let služboval v evropskem parlamentu, nakar je lani na predlog predsednika republikev drugem krogu kandidiral za ustavnega sodnika. Neuspešno, dobil je 44 glasov, kar je bilo dva premalo.Njegovo tedanjo kandidaturo sta podprla tudi predsednik evropskega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeveter nekdanji sodnik ustavnega in evropskega sodiščaZa zdaj ni jasno, ali naj bi bil tudi Erbežnikov odstop povezan z nadaljevanjem zapletov pri imenovanju tožilcev, še dodaja portal 24 ur.