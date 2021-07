Odziv na ustavno odločbo in ukrepi v zdravstvu

V nadaljevanju preberite:

Ali je novela zakona o nalezljivih boleznih ustrezna rešitev za neustavnosti, ki jih je v odločbi prepoznalo ustavno sodišče? Poslanci koalicije so prepričani, da je vlada zdaj uvedla varovalke, večina opozicije pa, da je omejevalne ukrepe le prepisala v zakonsko besedilo. Državni zbor je dane obravnaval in bo jutri glasoval o še enem predlogu, in sicer o nujnih ukrepih na področju zdravstva, glede katerega so se prav tako burno kresala mnenja.