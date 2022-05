Ograja povzroča težave, smrti pa ne prepreči

V nadaljevanju preberite:

Presenetljivo je, da prav Tatjani Bobnar dve nevladni organizaciji očitata, da so pod njenim vodstvom policisti migrantom kršili pravice, ko so jih vračali na Hrvaško. »Ne poznati celotnih razmer, predvsem pa posploševati, ni korektno. Tudi Evropa je imela svoje zahteve oziroma je vodila svojo migrantsko politiko in naša policija je del tega. Jaz lahko povem samo to, da s policijo res dobro sodelujemo, in ne predstavljam si, da bi kršili pravice.«