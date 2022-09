Ogrožena nabava zdravil

V nadaljevanju preberite:

Preskrba z zdravili je v Sloveniji odlična, a že kmalu se utegne zgoditi, da bo motena. Zaradi neusklajene zakonodaje so namreč javni zavodi pri nabavi zdravil nenehno v prekršku. Sodišče jim je začelo zaračunavati visoke globe. Če bo šlo tako naprej, bodo pacienti ostali brez zdravil, so opozorili v Lekarniški zbornici Slovenije. Ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana so že večkrat neuspešno prosili za sestanek, tokrat ga pozivajo javno.