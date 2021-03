Ogroženi čakajo, nekje pa cepijo zdrave 30-letnike

V nadaljevanju preberite:

Javnost razburjajo podatki, da so ponekod v Sloveniji cepljeni že zdravi 24-letniki ali dijaki zdravstvenih šol , medtem ko številni starejši in posamezniki z več pridruženimi boleznimi že več tednov zaman čakajo na prvi odmerek. Cepiva, predvsem družbe Pfizer-Biontech, ni dovolj. Zakaj se to dogaja?