Ohlajeni odnosi med Gregorčičevo in Erjavčevo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta se nazadnje sestala na delovnem srečanju 7. septembra. Naslednje srečanje, na katerem bi lahko poskusila odpraviti napetosti, ki izhajajo predvsem iz obremenilnega pričanja Tatjane Bobnar zoper predsednika vlade, bi se lahko zgodilo sredi decembra.

Po tem, ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar konec decembra lani nastopila funkcijo, je bilo s predsednikom vlade Robertom Golobom dogovorjeno, da se sestajata v rednih mesečnih intervalih. Januarja sta bili sicer dve srečanji, do zdaj se jih je zvrstilo sedem. V večini primerov so to bili delovni zajtrki v uradu predsednice republike (UPRS), eno srečanje pa je potekalo v kabinetu predsednika vlade (KPV). Tisti, ki je nekajkrat srečanja odpovedoval oziroma zanje ni našel časa, je bil predsednik vlade.

»Kot je predsednica republike že javno sporočila, sta se s predsednikom vlade dogovorila, da se bosta srečala v kratkem. Točen datum se zaradi zadržanosti predsednika vlade iz zdravstvenih razlogov in predvidenih predsedničinih službenih poti v tujino še usklajuje,« so nam sporočili iz UPRS.

Na vprašanje, kako poteka sodelovanje in komunikacija med KPV in UPRS, v uradu diplomatsko in na kratko odgovarjajo, da dobro. »Ves čas si prizadevamo za čim boljše sodelovanje s KPV kot tudi z vsemi drugimi državnimi organi. Tako bo tudi v prihodnje, saj sledimo našemu poslanstvu – delu za blaginjo Slovenije,« še sporočajo z Erjavčeve.

Na Gregorčičevi pa so se odgovoru na vprašanje, kdaj načrtujejo srečanje, izognili. Spomnili so, da je predsednik vlade Robert Golob v drugem krogu predsedniških volitev podprl Natašo Pirc Musar. »V duhu dobrega sodelovanja vlada uradu predsednice zagotavlja vse potrebne informacije o delu vlade, tako je uradu tudi odprt dostop do vladnih gradiv. Prepričani smo, da bosta obe instituciji tudi v prihodnje tvorno sodelovali v skladu z ustavnimi in zakonskimi pristojnostmi,« so odgovorili na vprašanje, kako poteka sodelovanje.