Ohranite toplino, preprečite požare: nasveti za požarno varnost doma

Večina požarov se zgodi zaradi kuhanja, predvsem zaradi cvrtja v olju. Takšno kruto statistiko je v podkastu Zavarovalnice Triglav in medijske hiše Delu postregel eden od sogovornikov, dr. Aleš Jug. Kakšne nasvete je podal z drugimi gosti podkasta za izognitev najhujšim posledicam, preberite v nadaljevanju ali prisluhnite podkastu.

Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju z medijsko hišo Delo tik pred začetkom praznikov z željo po čarobnem času, ki bo ostal večno v spominu, podala v podkastu nekaj strokovnih nasvetov za varovanje vašega doma in ljubljenih.

Ko se praznična sezona približuje, družine krasijo domove, obešajo luči in se zbirajo ob toplih kaminih. Te praznične tradicije prinašajo veselje, obenem pa tudi povečano tveganje za požare v domovih. Oblasti in strokovnjaki za varnost pred požari pozivajo prebivalce, naj v tem prazničnem času postavijo varnost doma na prvo mesto.

Statistika je neizprosna in razkriva porast požarov v domovih med praznično sezono zaradi kombinacije božičnih okraskov, prazničnega kuhanja, okvarjenih žic na prazničnih lučkah, preobremenjenih električnih vtičnic in povečane uporabe ogrevalnih naprav. Centri za obveščanje poročajo o opaznem povečanju klicev v sili zaradi požarov, zato smo v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav posneli podkast o požarni varnosti, predvsem v domačem okolju.

V domačem okolju je zaradi prazničnega časa in tudi zaradi vsakdanje uporabe novih tehnologij vse več novih virov požarov, ki jih morebiti niti še ne poznamo in ki povečujejo tveganje za požar in njegove usodne posledice tako v prazničnem decembru kot tudi v vseh drugih mesecih v letu.

V podkastu so Boris Kuhelj iz Zavarovalnice Triglav, predsednik Slovenskega združenja za požarno varstvo dr. Aleš Jug in poveljnik Gasilske zveze Medvode Anže Šilar podali odlične napotke, s katerimi bomo prav gotovo zmanjšali tveganje za požar doma.

Nasveti za varno praznično sezono

Da bi zagotovili varno in veselo praznovanje, so Boris Kuhelj, dr. Aleš Jug in Anže Šilar v podkastu svetovali naslednje:

1. Preglejte električne okraske: preden okrasite dom, skrbno preglejte vse praznične lučke in okraske, da ugotovite poškodbe žic, slabše povezave ali poškodovane vtičnice. »Najbolj problematične so okrasne lučke na božičnih drevesih,« je dejal v podkastu Anže Šilar in svetoval, naj se odločimo za lučke z LED-tehnologijo. »Lučke morajo imeti označbo CE, kar pomeni, da so bile narejene po vseh evropskih standardih,« je dejal Šilar.

Po potrebi takoj zamenjajte poškodovane predmete. Predsednik Slovenskega združenja za požarno varstvo dr. Aleš Jug je v podkastu predvsem opozoril, da je največje tveganje veriga električnih podaljškov, ki jih uporabljamo za električne radiatorje: »Če se kabelske povezave pregrejejo in če so v stiku z denimo preprogami, je lahko to idealno okolje za požar.«

2. Zalivajte božično drevo: če imate živo božično drevo, ga redno zalivajte. Suho drevo je bolj nagnjeno k vžigu in je pomembno tveganje za vaš dom. Drevo redno zalivajte, da preprečite izsušitev.

3. Upoštevajte varnostne navade pri kuhanju: praznična sezona pogosto vključuje obsežne obroke in praznične dobrote. Med kuhanjem nikoli ne zapuščajte kuhinje in vselej poskrbite, da bodo vsi aparati po uporabi izključeni. Vnetljive materiale, kot so kuhinjske brisače in kuhinjski predpasniki, hranite stran od virov toplote.

4. Pri kuhanju bodite pozorni na samovžig pregretega olja ali masti, ki ga nikakor ne gasite z vodo. Dr. Aleš Jug je v podkastu opozoril, da kljub nevarnosti še vedno večina ljudi na ogenj v kuhinji odreagira z vodo: »V paniki in želji, da bi čim prej pogasili ogenj, večina ljudi še vedno naredi usodno napako, to je da zalije ogenj, ki je posledica samovžiga masti ali olja, z vodo. Takrat se zgodi tako imenovana maščobna eksplozija, ki se pogosto lahko tudi razširi v pravi požar vsaj v kuhinji ali celo po vsem stanovanju.« Kako pravilno pogasiti olje na štedilniku, preverite tukaj.

5. Bodite pozorni pri svečah: sveče so lep dodatek k praznični dekoraciji, vendar so lahko požarno nevarne, če se ne uporabljajo varno. Sveče postavite v trdne svečnike, stran od vnetljivih materialov, in jih nikoli ne puščajte brez nadzora. Razmislite o uporabi sveč brez plamena kot varnejše alternative.

6. Preizkusite dimne alarme: redno preverjajte in preizkušajte dimne alarme, da zagotovite, da delujejo pravilno. Če je treba, zamenjajte baterije in poskrbite, da bo vsako nadstropje vašega doma, vključno s spalnicami, opremljeno z delujočim dimnim detektorjem. Zakaj? Kot je dejal Boris Kuhelj iz Zavarovalnice Triglav, se število požarov opazno poveča, ko pritisne polarni mraz: »Neredko prihaja zaradi pregrevanja in slabo očiščenih dimnikov do dimniških požarov.« K temu pa je Šilar še dodal, da nikakor ne gasimo dimniških požarov z vodo, saj lahko zaradi pare dimnik poči in se zgodi prava katastrofa. Torej, vzdrževanje grelnih sistemov za bivalne prostore je nujno, pri čemer ne gre zanemariti podatka, da je najpogostejši vzrok smrti zaradi zastrupitev ravno zastrupitev s CO. »Vselej priporočam merilnik ogljikovega monoksida, ki je bil v preteklosti že vzrok tragičnih in usodnih nesreč,« opozori dr. Jug.

7. Pripravite načrt evakuacije za izhod ob požaru: bodite pripravljeni na nepričakovano. Razvijte načrt za izhod iz hiše za svojo družino, ki določa izhodne poti in srečanje na določenem mestu zunaj hiše. Evakuacijo vadite redno, da bo vsak vedel, kaj storiti v primeru nesreče.

8. Gasilci svetujejo, da na vidno mesto napišete številko za klic v sili 112.

9. Bodite previdni pri uporabi pirotehničnih izdelkov; ob nepremišljeni uporabi lahko usodno poškodujejo uporabnika, pa tudi zanetijo ogenj.

Ko se praznična sezona polno začne, ne pozabimo, kot so omenili gostje podkasta, na pomembnost varnosti, ki mora biti v središču naših zabav, praznovanj in srečanj. Kajti le tako bomo lahko ohranili pravega prazničnega duha ter z veseljem in sproščeno zakorakali v novo leto.

Novi viri tveganj in požarov

Ne le v prazničnem obdobju, ampak vse leto naše življenje obvladuje vse več tehnoloških novosti, ki pa so lahko nov vir požara. Ja, tudi baterije, tehnološko dovršeni gospodinjski aparati in e-skiroji ter celo mobiteli lahko zagorijo. To tveganje zmanjšamo, če jih uporabljamo v skladu z navodili.

Pri tem pa ne pozabimo omeniti tveganja, ki preti v naših domovih vse leto, in to je možnost vžiga naprav z litij-ionsko baterijo. Dr. Jug je omenil, da se zgodi, a redko, tudi vžig mobilnega telefona, če je denimo priključen na polnilec in pod odejo ali vzglavnikom. Mobilne telefone je zaradi požarne varnosti priporočljivo polniti na negorljivih podlagah.

Večjo težavo pa povzročajo prevozna sredstva, ki jih poganjajo li-ionske baterije, pri katerih je nujna pozornost glede nevarnosti pregrevanja ali poškodb. Število požarov zaradi vžiga e-mobilnih sredstev, ki jih polnimo z litij-ionskimi baterijami, se je od leta 2020 po ocenah strokovnjakov povečalo za 20 do 30 odstotkov.

V zadnjem obdobju pa se je pojavilo tudi vprašanje požarov sončnih elektrarn, ki so nameščene na strehah vse več objektov. Letos smo bili takšnemu požaru priča pod Šmarno goro, kjer je zgorel celoten kmetijski objekt. »Razlogi so različni, lahko so glodavci, lahko je veter, a ta pojav je pogostejši pri starejših sončnih elektrarnah, ki še nimajo toliko varnostnih varovalk,« je dejal Šilar. V podkastu je dr. Jug k temu dodal, da »so nevarnost za nastanek požara na komponentah sončnih elektrarn poškodovani moduli, oksidirani spoji na električnih instalacijah, kabelske povezave, pregrevanje razsmernikov in baterijski hranilniki električne energije.« Težava se pojavi, ko so ob naštetih komponentah sončne elektrarne tudi druge gorljive snovi (ostrešje, strešna kritina ipd.), ki se lahko vžgejo. Nekaj zadnjih študij kaže, da lahko namestitev fotovoltaičnih panelov na strehi povzroči hitro napredovanje požarov.

Manjše število, višji zneski škod zaradi požarov

Število in višina škod zaradi požarov stanovanjskih in gospodarskih objektov iz leta v leto nihata. »S preudarnim ravnanjem lahko zmanjšamo možnosti požara. Ker nesreča nikoli ne počiva in je ogenj nevarnost, ki lahko uniči vse naše imetje, je pomembno tudi ustrezno zavarovanje,« priporoča Boris Kuhelj iz Zavarovalnice Triglav.

Zavarovalnica Triglav je v letu 2022 zaradi požarov v objektih izplačala za približno 10 milijonov evrov škode, kar je bilo dobrih 12 odstotkov vseh škod na ožjem premoženju. Statistično največ škod zaradi požarov na objektih je decembra, torej v obdobju kurilne sezone in prazničnem času, ko so posebno nevarni za požar adventni venčki, lučke in svečke.

Zelo koristno je, če v domu na vidno mesto napišete številko 112, saj v šoku in paniki zaradi požara marsikdo ne zmore delovati racionalno in se ne spomni te pomembne številke.

