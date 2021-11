Inšpektorji zaprli bencinsko postajo in trgovino, vlada o ukrepih jutri

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata, Martina Gašperlin, v. d. glavnega tržnega inšpektorja TIRS, in mag. Stanislav Vrečar, namestnik generalnega direktorja Policije. Povedali so, da so inšpektorji v zadnjih dneh zaprli bencinsko črpalko in trgovino v BTC-ju, policisti pa našli sedem ponarejenih PCT potrdil. Vrečar je ob tem pozval vse, ki so jim znani morebitni primeri ponarejanja potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT, naj to naznanijo najbližji policijski enoti ali državnemu tožilstvu. Hkrati pa prebivalstvo poziva k odgovornemu ravnanju.

Novinarsko konferenco smo na Delo.si prenašali v živo.

Deana Potza je predstavila grafe, iz katerih je razvidno, da se je v zadnjih dveh tednih inšpekcijski nadzor objektov povečal za dobrih 30 odstotkov na skoraj 4000 nadzorov na teden, medtem pa so se nadzori pri osebah povečali za sto odstotkov na več kot 14.000 nadzorov na teden.

»V primeru izdanih opozoril – 220 jih je bilo v zadnjih dveh tednih – je bila naložena odprava nepravilnosti. Dejansko se je večina subjektov tega držala, zavezanci so takoj vzpostavili pregled pogoja PCT. Ampak ker vemo, da se to lahko iz dneva v dan spreminja, bomo nadaljevali z nadzori,« je dejala Martina Gašperlin.

Koordinator za logistični del cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin je po današnji seji vlade povedal, da se bo vlada v petek na Brdu pri Kranju sestala na posebni seji. Na njej bodo razpravljali o oceni trenutnega stanja, pričakovanju v prihodnjih dneh in o ukrepih, »ki jih je treba uveljaviti v najkrajšem času«, je pojasnil Kacin. »Vlada pričakuje, da se bo tem razmeram najprej prilagodilo zdravstvo na osnovnem nivoju, kar pomeni, da bodo cepili dopoldne, popoldne, ob sobotah in nedeljah,« je slabo epidemiološko situacijo v državi komentiral Kacin. Po njegovem mnenju je nesprejemljivo in nespodobno, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države, na drugi strani pa svojega načina dela ne zna prilagoditi potrebam ljudi, ki ure in ure čakajo, da bodo na vrsti za cepljenje.

V sredo rekordne številke

V sredo so pri nas ob 10.156 PCR-testih potrdili rekordnih 4511 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je torej bilo 44,4 odstotka testiranih. Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenjuje, da je aktivno okuženih 32.021 oseb.

Hospitaliziranih je 735 ljudi, od tega na intenzivni negi 169 ljudi. Umrlo je devet ljudi.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je v torek po sestanku skupine s predstavniki vlade za STA dejala, da so vladi predlagali zaostritev covidnih ukrepov, ne pa popolnega desetdnevnega zaprtja države.