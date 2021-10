Opečeni otrok 40 minut čakal pred urgenco na hitri test

Vodstvo Splošne bolnišnice Celje bo danes predstavilo ugotovitve internega strokovnega nadzora, ki so ga vpeljali po petkovi obravnavi štiriletnika. Opečeni deček je namreč moral počakati na rezultat hitrega testa, preden bi ga sprejeli v prostore urgence. Trajalo je kar štirideset minut.Deček je v petek popoldne stopil v krop, ki so ga za inhalacije pripravili ob njegovi postelji. Takoj so ga odpeljali na urgenco, je dejal oče: »Na urgenci sem po pravici povedal, da kašlja, in so zato morali opraviti hitri test. To lahko razumem. Ampak po štiridesetih minut čakanja ni bilo še nič! Pa vemo, da so rezultati hitrih testov res hitri. Odgovarjali so mi, da se noben zdravnik ne javi. Otrok je bil pa v hudih bolečinah in res glasno jokal. Še sestra, ki ga je prišla pogledat, je jokala. Mi smo pa pred vrati urgence v avtu sedeli, nogico je imel v lavorju mrzle vode, in čakali. Štirideset minut!«Nato so poklicali direktoricoin potem je vendarle steklo. Cigler pravi, da ni problem, da so otroka testirali: »Ampak verjetno bi ga lahko dali v kakšno sobo, mu dali kaj proti bolečinam, ne pa da s takimi opeklinami sediš v avtu pred urgenco! Vsekakor bi bil čisto drug občutek varnosti, če bi nas dali v kakšno izolirano sobo.«Dečku so nato v bolnišnici kirurško oskrbeli nogo, kot je dejal njegov oče, prejema tudi zdravila proti bolečinam. Dodal je, da je deček zdaj v bolnišnici zaradi respiratornega virusa in prejema tudi kisik.Iz bolnišnice so povedali, da so vpeljali interni strokovni nadzor, ugotovitve bodo predstavili danes. Njihove ugotovitve pričakuje tudi minister za zdravje, ki je, kot navaja STA, zapisal: »Dejstvo je, da mora biti nujna medicinska pomoč nudena vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na covid stanje. Še posebej pozorni moramo biti na naše najmlajše.«